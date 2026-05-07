Đà Nẵng lên kế hoạch kiểm tra 34 công trình thủy điện

Ngày 7/5, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã ký quyết định kế hoạch kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác an toàn công trình thủy điện; công tác đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện của chủ sở hữu công trình thủy điện trên địa bàn.

Sở Công Thương Đà Nẵng được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra, xây dựng lịch kiểm tra cụ thể cho từng công trình.

Hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 trong một lần xả điều tiết (Ảnh: Công Bính).

Danh sách kiểm tra gồm 34 công trình thủy điện được chia thành 2 nhóm. Trong đó, có 8 công trình đang thi công hoặc chưa vận hành, như Trà Linh 1, Tăk Lê, Trà Leng 2, A Vương 5, An Điềm 2 (mở rộng), Sông Bung 3A, Tr'Hy và Nước Chè.

26 công trình đã vận hành phát điện, gồm: Sông Bung 4, Sông Bung 2, Đăk Pring, Trà Linh 3, Trà Linh 2, Đăk Di 1, Đăk Di 2, Nước Biêu, Nước Bươu, Sông Côn 2, Đăk Mi 4, Đăk Mi 2, Đăk Mi 3, Khe Diên, Tầm Phục, Sông Tranh 2, Đăk Sa, Za Hung, Sông Bung 5, Sông Bung 6, Sông Tranh 3, Sông Tranh 4, A Vương, Sông Bung 4A, An Điềm, Tà Vi và A Vương 3.

Đối với 8 công trình thủy điện đang thi công xây dựng, chưa vận hành phát điện sẽ kiểm tra công tác bảo vệ công trình điện lực, an toàn điện, an toàn công trình thủy điện; quy định về đầu tư, xây dựng công trình, công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình. Thời gian kiểm tra trong tháng 5.

Đối với 26 công trình thủy điện đã vận hành phát điện, đoàn kiểm tra công tác bảo vệ công trình điện lực, an toàn điện, an toàn công trình thủy điện và công tác đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện của chủ sở hữu công trình thủy điện. Thời gian kiểm tra từ tháng 5 đến tháng 8.

Theo thống kê, trên địa bàn Đà Nẵng có tổng cộng 44 dự án thủy điện, với tổng công suất thiết kế đạt khoảng 1.784MW, sản lượng điện bình quân năm hơn 6,1 tỷ kWh.