Đà Nẵng đầu tư 1.380 tỷ đồng làm hơn 5km đường kết nối khu thương mại tự do

Ngày 19/1, UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường ven sông Cu Đê kết nối Khu Thương mại tự do Đà Nẵng, với tổng mức đầu tư hơn 1.380 tỷ đồng.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 5km, kéo dài từ đường tránh Nam Hải Vân đến nút giao lên cao tốc Bắc - Nam, thuộc phường Hải Vân.

Một góc của sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Dự án được thiết kế quy mô 4 làn xe cơ giới, xây dựng mới 2 cầu trên tuyến, cùng hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến 2028.

Tuyến đường ven sông này sẽ kết nối với Khu Thương mại tự do Đà Nẵng, mô hình được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và công bố vào tháng 6/2025.

Theo quyết định, Khu thương mại tự do Đà Nẵng có quy mô khoảng 1.881ha, bố trí 7 vị trí không liền kề, gồm các khu chức năng: sản xuất, logistics, thương mại - dịch vụ, công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo cùng các loại hình khu chức năng khác.

Vị trí 1, 2 và 3 nằm tại phường Hải Vân, với tổng diện tích hơn 600ha, giáp chân đèo Hải Vân, sông Cu Đê, đường tránh Nam Hải Vân, Vịnh Kim Liên và Khu công nghiệp Liên Chiểu.

Vị trí 4 (diện tích khoảng 559ha), vị trí 5 (khoảng 90ha) và vị trí 6 (khoảng 154ha) đều nằm tại xã Bà Nà. Vị trí thứ 7 rộng khoảng 401ha, nằm tại xã Hòa Vang và Bà Nà.

Các khu chức năng trong khu thương mại tự do sẽ được quy hoạch theo hướng tích hợp công nghệ, số hóa và kết nối chặt chẽ với nhau.

Việc phát triển Khu thương mại tự do Đà Nẵng được thực hiện theo lộ trình phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, quy hoạch chung của thành phố Đà Nẵng và mục tiêu, định hướng phát triển đã được phê duyệt.