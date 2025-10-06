Đà Nẵng chi hơn 1.600 tỷ đồng làm thêm đường nối với cao tốc

Ngày 6/10, UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt dự án xây dựng tuyến đường kết nối đường vành đai phía Tây với cao tốc La Sơn - Túy Loan (đoạn phía sau Khu Công nghệ cao).

Dự án được triển khai trên địa bàn xã Bà Nà và phường Liên Chiểu, có điểm đầu giao với đường vành đai phía Tây và điểm cuối nối với tuyến nhánh hoàn trả Nam hầm Hải Vân - Túy Loan.

Một đoạn cao tốc La Sơn - Túy Loan qua địa phận thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng và là tuyến đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 60km/h.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, việc đầu tư tuyến đường nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông chính theo quy hoạch, đồng thời hình thành một trong những tuyến vành đai chất lượng cao ở phía Nam và phía Tây thành phố.

Khi hoàn thành, công trình sẽ thay thế cho tuyến tránh Nam hầm Hải Vân, tạo sự liên kết đồng bộ giữa các khu công nghệ và các trục giao thông huyết mạch.

Tuyến đường cũng được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai, đặc biệt là luồng hàng hóa từ Cảng Liên Chiểu đi về phía Nam, phía Tây và ngược lại.