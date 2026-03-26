Cựu lãnh đạo VKSND thành phố Huế bị khai trừ khỏi Đảng

Chiều 26/3, ông Trần Quốc Thắng, Chánh Văn phòng Thành ủy Huế, cho biết Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã thi hành kỷ luật đối với một trường hợp đảng viên vi phạm.

Đó là trường hợp của ông Trần Nhơn Vượng, đảng viên Chi bộ 4 Trường An, Đảng bộ phường Thuận Hóa, thành phố Huế.

Ông Trần Nhơn Vượng thời kỳ còn đương chức Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế (Nguồn: Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TPHCM).

Ông Vượng nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp thành phố Huế, nguyên Bí thư Đảng ủy, cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Huế, trong thời gian giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế), ông Trần Nhơn Vượng đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông cũng vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, bị Cơ quan Điều tra Viện kiểm sát nhân dân Tối cao khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vi phạm của ông Trần Nhơn Vượng đã làm mất uy tín của bản thân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, không còn đủ tư cách đảng viên, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Nhơn Vượng.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 7 diễn ra vào hồi tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đã thi hành và đề nghị kỷ luật 2 đảng viên vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Thái Thị Hồng Vân, Phó Chánh tòa Tòa Dân sự, Tòa án nhân dân thành phố Huế; đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật ông Trần Nhơn Vượng.