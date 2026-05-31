Cung rước Xá lợi Phật mừng Đại lễ Phật đản ở Hà Nội

Chính lễ Phật đản Phật lịch 2570 sẽ diễn ra lúc 8h ngày 31/5 tại trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở Hà Nội.

Tối qua (30/5) tại Hà Nội, lễ cung rước xá lợi Phật nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 diễn ra với hành trình qua nhiều tuyến phố trung tâm thủ đô để tăng, ni, Phật tử và người dân chiêm bái.

19h đoàn xuất phát từ chùa Quán Sứ, đi qua các tuyến phố Quán Sứ, Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Bà Triệu, Hai Bà Trưng trước khi trở về chùa Quán Sứ.

Lễ cung rước xá lợi Phật là một trong những sự kiện tâm linh trọng điểm của mùa Phật đản năm nay.

Lễ cung rước Xá lợi Phật (Ảnh: Phạm Hải).

Hoạt động không chỉ góp phần tạo nên không khí trang nghiêm, thanh tịnh giữa lòng Thủ đô mà còn là dịp để cộng đồng Phật tử thể hiện lòng tôn kính đối với Đức Phật.

Lễ cung rước cũng là cơ hội để Phật tử và người dân đảnh lễ xá lợi Phật với lòng thành kính, đồng thời gửi gắm những lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, xã hội hòa bình, nhân dân an lạc.

Trước đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã ban hành thông bạch gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố về việc tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của ngày Đức Phật đản sinh và định hướng các hoạt động trang nghiêm, thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ vì hòa bình nhân loại.