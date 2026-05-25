Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản

Chiều 25/5, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn lãnh đạo thành phố đã đến thăm, chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch năm 2026.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc mừng đến Đức Pháp chủ, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, tăng ni, Phật tử cả nước nói chung và TPHCM nói riêng.

Bí thư Trần Lưu Quang cũng ghi nhận, tri ân những đóng góp của tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong các hoạt động Phật sự, từ thiện, an sinh xã hội; đồng thời đồng hành, tham gia tích cực, hiệu quả các chương trình lớn của TPHCM, góp phần xây dựng và phát triển thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm, chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng (Ảnh: Hoàng Quy).

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cũng chúc Đức Pháp chủ luôn khỏe mạnh, tiếp tục là chỗ dựa niềm tin, biểu tượng tinh thần để định hướng, giáo dục, dẫn dắt chức sắc, Phật tử đóng góp cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đất nước và TPHCM.

Tại buổi đón tiếp, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM luôn hỗ trợ cho Giáo hội thành phố nói riêng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung. Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng bày tỏ vui mừng khi thành phố ngày càng phát triển, có nhiều chương trình ý nghĩa hướng đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy TPHCM đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM và Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Lệ Trang (Ảnh: Trương Hoàng Giang).

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM đã thông tin những nội dung liên quan tới sự phát triển của thành phố và tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sau gần 1 năm hoạt động, nhất là việc xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ người dân tốt hơn. TPHCM cũng đang thực hiện chủ trương tăng công viên cây xanh, không gian công cộng phục vụ người dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM cùng tăng ni, Phật tử tiếp tục chung tay, đồng hành cùng thành phố vì hạnh phúc của mọi người, mọi nhà.