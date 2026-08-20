Cục CSGT phản hồi về ý kiến "cấp giấy phép lái xe điện tử trong vòng 2 giờ"

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2026 của Bộ Công an, Cục CSGT được giao chủ trì xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế (thay thế Thông tư số 12/2025/TT-BCA).

Theo đó, Cục CSGT đã ban hành quyết định thành lập tổ soạn thảo, phối hợp với các đơn vị có liên quan sơ kết việc triển khai thực hiện Thông tư số 12/2025/TT-BCA; nghiên cứu thông tin, tài liệu có liên quan; tổ chức lấy ý kiến tham gia của công an các đơn vị, địa phương.

Từ 1/3/2025, người dân khi có nhu cầu đổi, cấp lại giấy phép lái xe sẽ được thực hiện theo 2 cách gồm trực tiếp và trực tuyến (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong số các đơn vị, người tham gia đóng góp ý kiến, có tỉnh An Giang và TP Hải Phòng nêu ý kiến về nội dung "Cấp giấy phép lái xe". Theo đó, đơn vị đóng góp ý kiến đề nghị rà soát quy định thời hạn cấp giấy phép lái xe điện tử trong vòng 2 giờ kể từ khi kết thúc kỳ sát hạch do chưa bảo đảm tính khả thi.

Đơn vị đóng góp ý kiến cho hay, mặc dù việc cấp giấy phép lái xe trong vòng 2 giờ góp phần cải cách thủ tục hành chính nhưng với thời gian ngắn sẽ khó bảo đảm việc tổng hợp, kiểm tra, đối soát và xác nhận kết quả sát hạch một cách chặt chẽ, dễ phát sinh sai sót.

Đồng thời, hạ tầng kỹ thuật hiện nay (hệ thống cập nhật, đồng bộ dữ liệu, sinh số giấy phép lái xe) còn hạn chế, thường xảy ra tình trạng đường truyền, kết nối không ổn định, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý. Do đó, cần nghiên cứu điều chỉnh thời hạn phù hợp hơn.

Cũng nêu ý kiến về nội dung trên, tỉnh Quảng Ninh đề nghị sửa dự thảo thông tư với nội dung: Cục CSGT cấp giấy phép lái xe điện tử cho người đạt kết quả kỳ sát hạch lái xe và tích hợp vào hệ thống dữ liệu điện tử trong thời hạn 8 giờ kể từ thời điểm kết thúc kỳ sát hạch.

Trước ý kiến nêu trên của các đơn vị, đơn vị soạn thảo đề nghị giữ nguyên dự thảo thông tư vì thực tiễn đang cấp giấy phép lái xe điện tử trong vòng 2 giờ.

Nêu ý kiến về nội dung tại Điểm a khoản 2 Điều 19, tỉnh Hà Tĩnh đề xuất bổ sung nội dung sát hạch cấp lại giấy phép lái xe đối với các trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng dưới một năm, sát hạch lại phần thi lý thuyết được sát hạch tại các trung tâm được cấp phép sát hạch các hạng thấp hơn hạng dự thi vào điểm a, khoản 2 Điều 19.

Lý do đơn vị này đưa ra đó là nhiều địa phương không có Trung tâm sát hạch giấy phép lái xe hạng C, D1, D2, CE, D, DE, khi công dân cư trú trên địa bàn có giấy phép lái xe hết hạn dưới một năm phải di chuyển đến các địa bàn tỉnh khác để sát hạch lại lý thuyết gây khó khăn, tốn kém kinh phí đi lại nhiều lần.

Trước ý kiến nêu trên, cơ quan soạn thảo cho biết sẽ tiếp thu và chỉnh lý vào dự thảo thông tư.