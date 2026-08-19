Hơn 1.500 trường hợp vượt đèn đỏ bị CSGT Hà Nội xử lý trong một tháng

Chiều 19/8, Phòng CSGT Hà Nội thông tin, từ ngày 15/7 đến 14/8, lực lượng CSGT và cảnh sát trật tự đã xử lý gần 50.000 phương tiện vi phạm giao thông đường bộ, tạm giữ hơn 8.300 phương tiện, tước giấy phép lái xe 299 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe đối với hơn 5.300 trường hợp.

Đáng chú ý, hệ thống camera AI đã phát hiện hơn 12.800 phương tiện vi phạm, trong đó lập biên bản 410 trường hợp và gửi thông báo phạt nguội đối với hơn 12.400 chủ phương tiện.

Một chiếc ô tô vượt đèn đỏ (Ảnh: Công an cung cấp).

Cảnh sát cho biết qua công tác xử lý, lực lượng chức năng đã ghi nhận hơn 6.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 2.700 trường hợp chạy quá tốc độ và hơn 1.500 trường hợp vượt đèn đỏ. Ngoài ra, có hơn 9.400 phương tiện dừng, đỗ sai quy định và hơn 11.200 trường hợp vi phạm các quy định về đội mũ bảo hiểm.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024, người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe; nếu gây tai nạn giao thông, mức phạt từ 10 đến 14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Đối với ô tô vượt đèn đỏ, mức phạt sẽ từ 18 đến 20 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe; trường hợp gây tai nạn giao thông, mức phạt từ 20 đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Thời gian tới, lực lượng CSGT Hà Nội tiếp tục kết hợp xử lý trực tiếp với xử phạt nguội qua hệ thống camera giám sát và nguồn tin do người dân cung cấp; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, hoàn thiện dữ liệu phương tiện, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.