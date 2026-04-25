Cửa ngõ TPHCM kẹt cứng trong ngày đầu kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 25/4, ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, cửa ngõ phía Đông TPHCM ghi nhận lượng xe cộ tăng đột biến, nhiều tuyến đường ở khu vực này rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài.

Từ sáng sớm, dòng xe nối đuôi nhau nhích từng chút một trên đường Võ Chí Công, hướng từ trung tâm thành phố về các tỉnh miền Đông, miền Trung và Tây Nguyên...

Hàng nghìn người dân tranh thủ rời thành phố về quê, du lịch hoặc thăm thân nhân trong kỳ nghỉ lễ, khiến áp lực giao thông dồn về các tuyến cửa ngõ.

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay kéo dài 3 ngày (25-27/4) nên lượng người đổ về quê và du lịch rất đông.

Nhiều phương tiện đứng bánh nhiều giờ liền, chưa thể di chuyển qua đoạn đường chỉ vài trăm mét.

Tài xế nóng lòng vì đợi quá lâu nên đã xuống xe kiểm tra tình hình.

"Tôi đã đứng ở đây gần 2 tiếng mà vẫn chưa lên được cao tốc. Không biết phía trước có gì hay không", anh Nguyễn Văn Trung cho hay.

Tương tự, anh Trần Văn Na (Đồng Nai) chở hàng lên TPHCM, bị mắc kẹt trên đường Võ Chí Công sáng 25/4.

"Tôi thường xuyên nhận chở hàng lên TPHCM, đoạn đường này thỉnh thoảng mới kẹt xe, nhưng thông rất nhanh. Sáng nay, tôi đã chờ ở đây hơn cả tiếng mà vẫn không nhích qua khỏi được nút giao này", ông Na ngán ngẫm.

Xe máy cũng xếp hàng dài, di chuyển chậm qua trục đường này.

Cảnh ùn tắc kéo dài không chỉ gây áp lực giao thông mà còn khiến không khí tại khu vực cửa ngõ phía Đông trở nên ngột ngạt bởi khói bụi và tiếng còi xe.

Một số người dân cho biết họ phải chủ động xuất phát sớm hơn dự kiến, nhưng vẫn không tránh khỏi cảnh "chôn chân" nhiều giờ trên đường.

"Gia đình chúng tôi chọn về Vũng Tàu dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Cả nhà tính xuất phát sớm để về đấy ăn sáng, nhưng gần 2 tiếng vẫn chưa ra khỏi TPHCM. Bây giờ, tôi phải xuống xe đi tìm mua đồ ăn cho cả nhà", ông Đào Minh Trung (64 tuổi) chia sẻ.

Lực lượng CSGT liên tục có mặt tại các nút giao trọng điểm để điều tiết giao thông, phân luồng xe cộ và hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm.

Sáng 25/4, lực lượng CSGT đã đóng, hạn chế các lối lên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để phân luồng phương tiện từ xa, đảm bảo an toàn giao thông.

Hàng nghìn xe cộ đứng bánh tại khu vực gần nút giao Phú Hữu lúc 9h.

Đến hơn 10h, lưu lượng phương tiện vẫn chưa có dấu hiệu giảm, nhiều tuyến đường tiếp tục trong tình trạng đông nghẹt.