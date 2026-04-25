Thời tiết TPHCM và Nam Bộ dịp lễ 30/4-1/5

Ngày 25/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, rãnh áp thấp qua Bắc Trung Bộ đang suy yếu và đầy dần lên. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ - Nam Bộ hoạt động ổn định, trong khi nhiễu động gió đông trên cao còn yếu.

Hình thế thời tiết trên khiến khu vực Nam Bộ ban ngày có nắng, một số nơi nắng nóng; chiều tối và tối có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Hôm nay, nhiệt độ thấp nhất tại TPHCM dao động 25-27 độ C, cao nhất 32-36 độ C. Đến ngày 26/4, nền nhiệt tăng nhẹ, một số khu vực có nhiệt độ cao nhất khoảng 37 độ C.

Người dân rời TPHCM đi du lịch dịp lễ cần theo dõi bản tin thời tiết để đảm bảo an toàn cho các hoạt động vui chơi (Ảnh: Hoàng Hướng).

Dự báo trong 3-10 ngày tới, rãnh áp thấp có trục khoảng 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây có thể hình thành trở lại, sau đó bị nén và dịch dần xuống phía Nam.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn Tây và duy trì cường độ mạnh, dù có xu hướng suy yếu nhẹ vào khoảng ngày 27-28/4. Đồng thời, nhiễu động trên cao hoạt động rõ nét hơn từ khoảng ngày 27/4, làm gia tăng khả năng xuất hiện mưa dông.

Trong dịp nghỉ lễ, thời tiết có sự phân hóa rõ rệt. Ban ngày nắng nóng, chiều tối dễ xuất hiện mưa dông, cục bộ có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong điều kiện nắng nóng kéo dài; đồng thời lưu ý các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và hạ tầng.

Đến khoảng 1-3/5, Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm; ban ngày vẫn có nắng cục bộ, có nơi nắng nóng.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân theo dõi sát bản tin dự báo thời tiết để chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn cho các hoạt động đi lại, vui chơi và du lịch trong dịp lễ.