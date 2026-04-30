Cửa ngõ phía Đông TPHCM ùn ứ trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4, cửa ngõ phía Đông TPHCM chứng kiến tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng khi lượng phương tiện đổ về tăng đột biến, khiến nhiều tuyến đường kẹt cứng kéo dài.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các tuyến đường huyết mạch như Mai Chí Thọ, Đỗ Xuân Hợp, Võ Chí Công... giao thông ùn ứ kéo dài, dòng phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp hướng về lối lên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Nhiều thời điểm, các nút giao lớn trở thành điểm "chôn chân" của hàng ngàn phương tiện, xe cộ chen kín từng làn đường, nhích từng chút một trong sự mệt mỏi của tài xế và hành khách.

Xe cộ ùn ứ kéo dài trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Anh Linh (SN 1987, ngụ phường Thủ Đức), một trong số những tài xế đang mắc kẹt, chia sẻ: "Gia đình tôi xuất phát từ ngã tư Thủ Đức lúc 10h để đi Vũng Tàu, nhưng đến 11h mới tới được nút giao An Phú. Quá mệt mỏi!".

Trong dòng xe ô tô ken đặc, nhiều người đi xe máy phải len lỏi qua từng khoảng trống nhỏ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

Đội CSGT Cát Lái đã chủ động bố trí lực lượng tại các điểm nóng, giao lộ để điều tiết và phân luồng từ sớm. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện tăng đột biến, tình trạng quá tải vẫn không thể tránh khỏi. Tại một số đường nhánh vào cao tốc, lực lượng CSGT đã phải thực hiện đóng, mở luân phiên để điều tiết lưu lượng phương tiện, nhằm giảm áp lực dồn vào tuyến chính và hạn chế nguy cơ ùn tắc kéo dài.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ đầu nút giao An Phú đến cầu Đỗ Xuân Hợp, nơi dòng ô tô nối đuôi nhau kéo dài, di chuyển chậm trong điều kiện mật độ phương tiện tăng cao.

Đến hơn 12h30, tình trạng ùn ứ vẫn chưa có dấu hiệu giảm, nhiều đoạn đường tiếp tục trong cảnh phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm. Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân cần chủ động sắp xếp thời gian di chuyển hợp lý, lựa chọn lộ trình phù hợp và chấp hành hướng dẫn phân luồng để hạn chế ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông.