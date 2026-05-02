Cửa ngõ phía Đông, Đông Bắc TPHCM ùn tắc vì mưa lớn

Chiều 2/5, ghi nhận của phóng viên Dân trí, cơn mưa lớn xuất hiện trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường tại TPHCM nhanh chóng rơi vào tình trạng ngập nước. Tại quốc lộ 13, hướng từ đường Phạm Văn Đồng đi cầu vượt Bình Phước (phường Hiệp Bình), nhiều đoạn nước dâng cao, có nơi ngập sâu, phương tiện di chuyển chậm, nối đuôi nhau kéo dài hơn 1km (Ảnh: Hoàng Hướng).

Một người đàn ông bì bõm trên đường quốc lộ 13 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Người dân lưu thông qua điểm ngập trên quốc lộ 13 phải đi sát vào lề trái cạnh dải phân cách, nhiều xe máy nhích từng chút một qua đoạn nước sâu để tránh bị chết máy.

Không chỉ quốc lộ 13, các tuyến đường như Đỗ Mười, Hiệp Bình, Lê Thị Hoa, Tô Ngọc Vân, Bình Chiểu… cũng xuất hiện tình trạng ngập cục bộ sau mưa. Nước ngập kết hợp với lưu lượng phương tiện tăng cao vào giờ cao điểm chiều khiến giao thông tại nhiều khu vực trở nên hỗn loạn (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo người dân, cơn mưa kéo dài hơn 2 giờ, lượng nước lớn đổ xuống trong thời gian ngắn khiến hệ thống thoát nước không kịp xử lý, dẫn đến ngập úng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Nước từ ngoài đường tràn vào hàng quán, cửa hàng kinh doanh, khiến nam bảo vệ phải kê ghế ngồi tạm để tránh ngập, bất lực nhìn nước dâng vào bên trong (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tương tự, tình hình giao thông trên quốc lộ 1K hướng TP Đồng Nai về TPHCM đã lưu thông ổn định sau khi đường hết ngập và có sự điều tiết của lực lượng CSGT. Trước đó, tuyến đường này bị ùn tắc kéo dài do trời mưa lớn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trước đó, khu vực phía Đông của TPHCM xảy ra mưa lớn và kéo dài gần 1 giờ, khiến nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 1K bị ngập (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trong đó, đoạn giáp ranh giữa phường Đông Hòa và phường Linh Xuân nước thoát chậm khiến khoảng 30m đường bị ngập 40-50cm (Ảnh: Xuân Đoàn).

Vụ việc khiến giao thông trên quốc lộ 1K ùn tắc kéo dài gần 5km, cả ngàn phương tiện xếp hàng nối đuôi nhau nhích từng chút một ở hướng TP Đồng Nai đi TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Xe máy và ô tô bị chết máy khi đi vào vùng ngập nước nên phải dắt bộ, gọi xe cứu hộ (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo người dân địa phương, vị trí này là đoạn trũng, nằm ở cuối con dốc nên nước mưa cuốn theo rác đổ về đây. Việc rác che miệng cống khiến nước rút chậm hơn những vị trí khác, do đó mỗi khi trời mưa lớn là khu vực này sẽ bị ngập (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nhiều người dân lo sợ hư hỏng phương tiện nên tấp vào lề đứng đợi nước rút (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hòa và Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) đến điều tiết giao thông và khơi thông dòng chảy, giúp nước rút nhanh hơn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Việc vũng nước xuất hiện gần giao lộ quốc lộ 1K và đường GS1 và các phương tiện phải dừng chờ đèn tín hiệu nên giao thông qua đây rất khó khăn.

Ngoài ra, chiều 2/5 cũng là thời điểm người dân nghỉ lễ 30/4-1/5 quay lại TPHCM nên lượng phương tiện trên quốc lộ 1K đông hơn ngày bình thường (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đến hơn 18h cùng ngày, mưa giảm dần, tuy nhiên nhiều điểm vẫn còn ngập sâu, người dân phải di chuyển chậm để đảm bảo an toàn.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, qua ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết, mây dông đang phát triển mạnh, gây mưa rào kèm dông, sét tại các tỉnh An Giang, Tây Ninh, Đồng Nai, Lâm Đồng và TPHCM.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu, cần chú ý quan sát, tránh đi vào những đoạn đường có nắp cống bị mất hoặc nước chảy xiết để phòng ngừa tai nạn (Ảnh: Hoàng Hướng).