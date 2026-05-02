Nhà dân ngập sâu sau cơn mưa lớn đầu mùa ở TPHCM

Chiều 2/5, một cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống TPHCM, gây ngập sâu nhiều tuyến đường và nhà dân tại các phường Linh Xuân. Nhiều hộ gia đình không kịp trở tay, chứng kiến đồ đạc bị hư hại nặng nề.

Ông Phạm Văn Tỷ (63 tuổi), một cư dân tại phường Linh Xuân, không giấu nổi sự thất thần khi căn nhà của ông ngập hơn nửa mét.

"Nhiều đồ đạc trong gia đình tôi đã bị hư hỏng sau cơn mưa lớn đầu mùa", ông Tỷ nói.

Cơn mưa kéo dài hơn một giờ khiến nhiều gia đình sống trên đường Dương Văn Cam (phường Linh Xuân) không kịp ứng phó.

Nhiều vật dụng trong gia đình của người dân bị nước cuốn trôi, hư hỏng.

Bàn thờ Thần Tài của một gia đình tại hẻm 17 Dương Văn Cam cũng không thoát khỏi cảnh ngập nước.

Nước tràn vào phòng khách, làm hư hỏng đồ đạc và xe cộ.

Bà TPhạm Thị Huỳnh (73 tuổi, phường Linh Xuân) cho biết: "Hơn 60 năm sống ở đây, lần đầu nước mới tràn vào nhà sâu đến vậy. Đồ đạc trong nhà hư sạch hết rồi".

Sau khi nước rút, người dân tất bật dọn dẹp, tát nước ra khỏi nhà và tìm kiếm đồ đạc bị nước cuốn trôi.

Cơn mưa lớn cũng gây ngập sâu nhiều tuyến đường tại khu vực chợ Thủ Đức (phường Thủ Đức), khiến nhiều phương tiện chết máy, người dân phải dẫn bộ.

Một người đàn ông dẫn xe chết máy do ngập nước về nhà.

Các tiểu thương tại chợ Thủ Đức cũng vội vàng kê cao hàng hóa để tránh bị hư hại.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đợt mưa này dự kiến sẽ kéo dài trong vài ngày tới. Trong giai đoạn nắng nóng, mưa giông thường đi kèm với các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh (cấp 5-7), gây ngập úng cục bộ. Ngoài ra, khả năng xuất hiện vòi rồng trên các vùng biển.