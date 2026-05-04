Cử tri xã đông dân nhất TPHCM chia sẻ về việc sắp được nâng cấp lên phường

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị số 12 tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Tại buổi làm việc, cử tri thể hiện sự đồng tình, phấn khởi trước việc Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Thuế như thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, góp phần hỗ trợ tích cực cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Người dân khu vực ngoại thành TPHCM cũng gửi gắm, nêu ý kiến về các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội và sự phát triển của TPHCM cùng cả nước.

Chủ tịch Quốc hội dự buổi tiếp xúc cử tri tại điểm cầu xã Hóc Môn (Ảnh: Q.Huy).

Cử tri Trần Văn Hòa, xã Hóc Môn, cho biết, thời gian qua, tình hình an ninh trật tự của khu vực được giữ vững, ổn định. Các loại tệ nạn như trộm cắp tài sản, tín dụng đen, đòi nợ thuê, ma túy đã giảm rõ rệt khiến nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng, yên tâm lao động, sản xuất.

Tại điểm cầu xã Bà Điểm (xã đông dân nhất TPHCM với hơn 192.000 người), cử tri Nguyễn Thị Ngọc Mỹ bày tỏ sự đồng thuận trước thông tin xã sắp được lên phường. Theo cử tri, đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với định hướng phát triển đô thị của TPHCM, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

“Chúng tôi đề nghị quá trình chuyển xã lên phường cần đảm bảo tính ổn định, hạn chế xáo trộn lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân. Việc chuyển đổi cần đặc biệt quan tâm đến yếu tố lịch sử, văn hóa, sự gắn kết cộng đồng tại từng khu dân cư. Việc đặt tên ấp sau sắp xếp cũng cần được lấy ý kiến rộng rãi, đảm bảo sự đồng thuận của nhân dân”, cử tri xã Bà Điểm nêu ý kiến.

Cử tri tại điểm cầu xã Hóc Môn phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Q.Huy).

Cử tri xã Bà Điểm cũng kỳ vọng đề án nâng cấp xã lên phường sẽ là bước chuyển quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo địa phương theo hướng văn minh, hiện đại. Người dân của xã mong muốn hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước, môi trường, cơ sở y tế, giáo dục của địa phương được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của một đơn vị hành chính đô thị.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức cũng cần được đào tạo, nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

“Chúng tôi kiến nghị các cấp có thẩm quyền khi triển khai đề án cần công khai, minh bạch thông tin, tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục tiêu, lợi ích của việc nâng cấp lên phường. Địa phương cũng cần có lộ trình cụ thể, phù hợp, tránh gây áp lực lớn về thuế, phí hoặc các nghĩa vụ khác đối với người dân”, cử tri xã Bà Điểm gửi gắm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trả lời các ý kiến của cử tri (Ảnh: Q.Huy).

Ghi nhận các ý kiến của cử tri, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy ghi nhận các ý kiến của cử tri, đặc biệt việc sắp xếp, chuyển đổi đơn vị hành chính cần lưu ý đến yếu tố lịch sử, văn hóa, sự gắn kết cộng đồng tại từng khu dân cư. Ngoài ra, sau thời gian thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các vấn đề phát sinh trong thực tiễn sẽ được thành phố ghi nhận, sơ kết, tổng kết và có sự điều chỉnh phù hợp.

"Việc sắp xếp xã, ấp, phường, khu phố cần phù hợp với quy mô dân số, diện tích nhưng cũng cần tính đến yếu tố văn hóa, lịch sử, đặc biệt tại khu vực nông thôn. Chúng ta không thể áp dụng các tiêu chí cứng nhắc, mà phải dựa trên nền tảng lịch sử, văn hóa", lãnh đạo UBND TPHCM nhìn nhận.