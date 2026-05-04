Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm di tích Dinh quận Hóc Môn ở TPHCM

Sáng 4/5, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã làm lễ dâng hương, dâng hoa tại di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Dinh quận Hóc Môn (TPHCM). Buổi lễ được tổ chức trước buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Buổi lễ có sự tham dự của Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, đại diện lãnh đạo các ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo TPHCM và các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Nam kỳ khởi nghĩa (Ảnh: Q.Huy).

Tại buổi lễ, đoàn công tác đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cán bộ, chiến sỹ, đồng bào đã anh dũng ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đại diện đoàn công tác thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Nam kỳ khởi nghĩa bên trong khuôn viên di tích. Lãnh đạo Quốc hội cùng đoàn công tác cũng thực hiện dâng hương tại nhà di tích Dinh quận Hóc Môn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuẩn bị vòng hoa tại lễ dâng hương, dâng hoa (Ảnh: Q.Huy).

Tại di tích Dinh quận Hóc Môn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm nhà lưu niệm, các hình ảnh, tư liệu được trưng bày. Lãnh đạo Quốc hội đánh giá, các kỷ vật, hình ảnh được trưng bày tại đây mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có giá trị cao, là những tư liệu quý về lịch sử.

Di tích Dinh quận Hóc Môn đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc trong suốt quãng thời gian từ năm 1885 đến năm 1975. Di tích để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân cả nước nói chung và Hóc Môn nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội tham quan các hình ảnh, tư liệu tại Dinh quận Hóc Môn (Ảnh: Q.Huy).

Di tích Dinh quận Hóc Môn đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia tại Quyết định số 2015 ngày 16/12/1993.