Chiều 2/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1/5 đến 3/5.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các quan chức cấp cao của Nhật Bản tại Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh chung cùng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại Nhà Quốc hội.

Việt Nam là điểm đến đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản trong chuyến công du đến hai nước Việt Nam và Úc. Thủ tướng Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam từ 1/5 đến 3/5.

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã đến thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae được lãnh đạo nhà trường và đông đảo sinh viên đón tiếp nồng nhiệt tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại đây, bà nhấn mạnh về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP).

Việc chọn Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội để phát biểu mang ý nghĩa về sự công nhận của Nhật Bản đối với vai trò trung tâm của ASEAN, vị trí quan trọng của Việt Nam trong khu vực, và những cải cách mạnh mẽ mà Việt Nam đang thực hiện.

Đến 16h, chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản tại Đại học Quốc gia Hà Nội kết thúc trong sự hân hoan, phấn khởi của nhiều sinh viên và lãnh đạo nhà trường.

17h 25, Thủ tướng Takaichi Sanae di chuyển về Quảng trường Ba Đình để đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vòng hoa của Thủ tướng Nhật Bản mang dòng chữ "Kính viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng phái đoàn đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Trước lăng, Thủ tướng Nhật Bản cùng đoàn đại biểu đã dành một phút mặc niệm trước khi vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.