CSGT quét dọn đất đá rơi vãi trên quốc lộ

Chiều 17/4, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Diễn Châu, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết lực lượng của đơn vị đã kịp thời xử lý một điểm đất đá rơi vãi trên quốc lộ 1A, đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại.

Khoảng 12h30 cùng ngày, tại km 411+300, quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Hùng Châu, Tổ tuần tra kiểm soát số 2, Trạm CSGT Diễn Châu đang làm nhiệm vụ phát hiện một lượng lớn đất đá đổ ra giữa mặt đường theo hướng Hà Nội đi Nghệ An.

Các cán bộ CSGT cùng người dân dùng chổi, xẻng thu dọn đất đá rơi vãi trên mặt đường, nhanh chóng giải tỏa hiện trường (Ảnh: Khắc Văn).

Sự cố xảy ra đúng thời điểm nắng nóng gay gắt, mặt đường hấp nhiệt cao, phương tiện lưu thông đông khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Trung tá Nguyễn Khắc Văn, cán bộ Trạm CSGT Diễn Châu cho biết lượng đất đá vương vãi trên mặt đường là do một xe tải chở vật liệu trong quá trình lưu thông làm rơi xuống quốc lộ. Sau khi xảy ra sự việc, phương tiện này không dừng lại khắc phục mà tiếp tục di chuyển. Lực lượng chức năng đang xác minh để xử lý theo quy định.

Tổ công tác gồm Đại úy Thái Bình Dương (Tổ trưởng), Trung tá Nguyễn Khắc Văn và Đại úy Phan Quốc Anh đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xử lý. Lực lượng CSGT vừa phân luồng, cảnh báo từ xa, huy động người dân xung quanh hỗ trợ dọn dẹp.

Các cán bộ cùng người dân sử dụng chổi, xẻng thu gom toàn bộ đất đá rơi vãi trên mặt đường, khẩn trương giải tỏa hiện trường. Chỉ sau thời gian ngắn, mặt đường đã được làm sạch, các phương tiện lưu thông trở lại bình thường, an toàn.