CSGT phát hiện hơn 2,3 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Ngày 20/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, khoảng 5h40 cùng ngày, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang làm nhiệm vụ tại km151 trên quốc lộ 2 (xã Yên Sơn) đã dừng, kiểm tra hai ô tô có dấu hiệu nghi vấn.

CSGT phát hiện 2 chiếc ô tô chở hơn 2,3 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc (Ảnh: Cục CSGT).

Cụ thể, qua kiểm tra ô tô biển kiểm soát 23C-065.xx do anh P.T.H. (SN 1991, ở xã Bắc Quang) điều khiển và ô tô biển kiểm soát 22A-357.xx do anh T.N.T. (SN 2002, ở xã Thanh Thuỷ) điều khiển, cảnh sát đã phát hiện ở hàng ghế phía sau và thùng xe 2 ô tô trên có nhiều thùng carton và túi ni lông màu đen, bên trong chứa số lượng lớn thực phẩm với bao bì in chữ Trung Quốc.

Theo cảnh sát, tổng trọng lượng số hàng hóa nêu trên lên tới hơn 2,3 tấn.

Số thực phẩm không rõ nguồn gốc (Ảnh: Cục CSGT).

Cục CSGT cho biết, theo lời khai ban đầu của các lái xe, số thực phẩm trên gồm các loại như xúc xích, chả mực, thanh cua… Tại thời điểm kiểm tra, cả hai lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nói trên.

Trước tính chất vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập biên bản, đồng thời bàn giao toàn bộ phương tiện, hàng hóa và các đối tượng liên quan cho Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xác minh.