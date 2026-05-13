CSGT hóa trang xử lý vi phạm giao thông đường sắt

Ngày 13/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày 12/5, lực lượng CSGT công an các địa phương trên toàn quốc đã bố trí 64 tổ công tác với 185 lượt cán bộ chiến sĩ (trong đó có 27 cán bộ chiến sĩ hóa trang) tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ và đường sắt.

Theo đó, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 110 trường hợp vi phạm, trong đó có 12 trường hợp lái ô tô; 98 trường hợp điều khiển xe máy, cảnh sát cũng đã gửi thông báo phạt nguội với 3 trường hợp.

Cục CSGT cho biết các hành vi vi phạm chủ yếu đó là vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng, cần chắn chưa hạ 13 trường hợp; Cố tình đi qua khi cần chắn đang hạ 5 trường hợp; Dừng, đỗ xe trong phạm vi an toàn giao thông đường sắt 79 trường hợp...

Nhà chức trách cho hay, một số địa phương xử lý nhiều trường hợp vi phạm đường ngang gồm: Hà Nội 24 trường hợp; TPHCM 20 trường hợp; Đà Nẵng 9 trường hợp; Nghệ An 8 trường hợp.

Cục CSGT khuyến cáo, các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ một vài giây chủ quan, cố tình vượt chắn tàu hoặc dừng đỗ sai quy định, các tài xế có thể đối mặt với những hậu quả khôn lường.