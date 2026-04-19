Ô tô mắc kẹt khi cố tình vượt rào chắn đường sắt, suýt bị tàu hỏa đâm

Ngày 19/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt với tài xế N.C.Q. (SN 1977, ở Hà Nội) do có hành vi điều khiển ô tô vượt rào chắn đường sắt.

Hình ảnh chiếc ô tô cố tình vượt rào chắn đường ngang và bị mắc kẹt (Ảnh: Cắt từ clip).

Với vi phạm trên, tài xế Q. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe 2 tháng.

Theo Cục CSGT, sự việc xảy ra vào lúc 8h ngày 18/4, tại km10+400 tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh chiếc ô tô mang BKS 29H-148.xx do tài xế Q. điều khiển, đã có hành vi vượt rào chắn đường ngang khi đèn tín hiệu đã chuyển đỏ.

Đáng nói, khi chiếc ô tô này di chuyển qua rào chắn thì phía bên kia đường sắt rào chắn cũng đã hạ xuống, chiếc ô tô không thể di chuyển qua đường sắt và bị mắc kẹt. Rất may mắn khi tàu hỏa đi tới đã không xảy ra va chạm. Toàn bộ sự việc trên đã bị người dân ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội.

Cách đây 10 ngày, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) đã chủ trì hội nghị thảo luận, giải quyết xử lý các lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM, đoạn qua địa bàn TP Hà Nội, với sự tham dự của đại diện Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, chính quyền địa phương...

Tại hội nghị, Đại tá Huy nhấn mạnh các đơn vị cần kiên quyết liệt xóa bỏ lối đi tự mở, làm đường gom, hạ tầng thay thế, bố trí cảnh giới, tăng cường an toàn, nâng cấp thành đường ngang hợp pháp, xác định rõ lộ trình, nguồn lực, trách nhiệm từng đơn vị.

Ngoài ra, Phó Cục trưởng Cục CSGT cũng yêu cầu các đơn vị không để phát sinh lối đi tự mở mới, nếu có phải xử lý ngay, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu.

Tại hội nghị trên, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã cam kết phối hợp, hỗ trợ kinh phí để các địa phương đóng các lối đi tự mở nguy hiểm.