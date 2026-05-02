Ngày nghỉ lễ thứ ba, gần 3.400 tài xế bị xử phạt vì vi phạm nồng độ cồn

Chiều 2/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong ngày, toàn quốc xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông làm chết 23 người, bị thương 32 người. So với ngày 2/5/2025, tai nạn đã giảm 13 vụ, giảm 12 người chết, giảm 4 người bị thương.

Một trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong đêm 1/5 bị CSGT kiểm tra, xử lý (Ảnh: Lê Huy).

Theo Cục CSGT, trong ngày 2/5, lực lượng chức năng đã phát hiện tổng số hơn 17.200 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (đường bộ, đường thuỷ, đường sắt) qua đó cảnh sát đã lập biên bản xử lý gần 15.000 trường hợp.

Ngoài ra trên đường bộ, công an các địa phương đã lập biên bản xử lý hơn 14.400 trường hợp vi phạm; phạt tiền ước tính hơn 40,1 tỷ đồng; tạm giữ 67 ô tô, hơn 3.800 xe máy.

"Trong số hơn 14.400 trường hợp vi phạm nêu trên có gần 3.400 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ là hơn 3.500 trường hợp...", vị đại diện Cục CSGT thông tin.