CSGT dừng cơm trưa, mở đường đưa 2 cháu nhỏ đi cấp cứu

Chiều 15/5, Thượng tá Nguyễn Hàm Thắng, Phó trưởng Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Nghệ An, cho biết tổ công tác thuộc Tổ CSGT địa bàn Nam Đàn, Đội CSGT đường bộ số 5 vừa hỗ trợ đưa hai cháu bé gặp tai nạn nguy hiểm tới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/5, cháu Phan Thị Hà Trang (SN 2015) và Phan Bảo Yến (SN 2019), cùng trú tại xóm Phương Thảo, xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An gặp tai nạn giao thông trên đường đi học về.

Lực lượng CSGT dùng xe đặc chủng mở đường đưa hai cháu nhỏ tới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu kịp thời (Ảnh: Cắt từ clip).

Thời điểm gia đình đưa các cháu tới bệnh viện, quốc lộ 46 đoạn qua địa bàn Nam Đàn ùn tắc kéo dài. Trong lúc hoảng loạn, người thân đã tìm tới tổ công tác CSGT đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý chuyên đề tốc độ trên tuyến để cầu cứu.

Dù đang tạm nghỉ để ăn trưa nhưng tiếp nhận thông tin, Trung tá Dương Hoàng Hải và Đại úy trần Đình Đông (Tổ CSGT địa bàn Nam Đàn) nhanh chóng triển khai phương án hỗ trợ.

Sau khi xin ý kiến lãnh đạo đơn vị, tổ công tác tạm dừng nhiệm vụ chuyên môn, sử dụng xe đặc chủng bật còi ưu tiên mở đường đưa các nạn nhân tới bệnh viện.

Trong quá trình di chuyển, lực lượng CSGT liên hệ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để phối hợp tiếp nhận cấp cứu ngay khi bệnh nhân tới nơi.

Một trong hai cháu nhỏ được lực lượng CSGT đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi đến bệnh viện, tổ công tác bàn giao bệnh nhân cho đội ngũ y bác sĩ rồi nhanh chóng quay lại tiếp tục làm nhiệm vụ.

Phía Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, cháu Phan Thị Hà Trang đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện, cháu Phan Bảo Yến đang được tiếp tục điều trị.

Chị Nguyễn Thị Hòa, mẹ của hai cháu, xúc động gửi lời cảm ơn tới lực lượng CSGT Nghệ An cùng các y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.