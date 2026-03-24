CSGT Hà Nội mở đường đưa cháu bé đi cấp cứu kịp thời

Lúc 18h30 ngày 23/3, Thượng úy Nguyễn Ngọc Sơn, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Hà Nội đang thực hiện nhiệm vụ phân luồng giao thông tại nút giao Cổ Linh - Thạch Bàn, thì nhận được lời đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ anh Giáp Văn Hà (SN 1991, quê Bắc Ninh) điều khiển ô tô BKS 98B-058.xx.

Thượng uý Sơn dùng xe chuyên dụng mở đường cho xe chở cháu bé bị nạn đi cấp cứu (Ảnh: Công an cung cấp).

Anh Hà trình bày, con gái anh là cháu G.K.Q. (SN 2020) bị gãy tay, có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng vận động, cần được đưa đi cấp cứu gấp, trong khi đang là giờ cao điểm, giao thông đông đúc, anh Hà rất cần sự hỗ trợ của CSGT.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Thượng uý Sơn đã báo cáo ban chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe mô tô chuyên dụng dẫn đường, phối hợp với các tổ làm nhiệm vụ trên tuyến phân luồng, ưu tiên phương tiện chở cháu bé di chuyển nhanh chóng đến Bệnh viện Việt Đức.

Cháu bé bị thương ở tay được đưa đến bệnh viện kịp thời (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, trải qua quãng đường gần 10km dưới sự hỗ trợ của Thượng uý Sơn, cháu bé đã được đưa đến bệnh viện an toàn, được cấp cứu kịp thời.