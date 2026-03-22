Công ty khoáng sản Núi Pháo đã khắc phục kết luận thanh tra ra sao?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công khai tham vấn cộng đồng Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản Núi Pháo (xóm Suối Cát, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên).

Báo cáo đã thông tin về quá trình khắc phục các nội dung vi phạm được nêu ra trong Kết luận thanh tra số 2065/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về việc chấp hành pháp luật trong bảo vệ môi trường, khoáng sản, đất đai và tài nguyên đối với Công ty TNHH Khai thác, chế biến khoáng sản Núi Pháo.

Hình ảnh thực tế các công đoạn tuyển tại nhà máy khai thác, chế biến khoáng sản Núi Pháo (Ảnh: Bộ NN-MT).

Theo đó, từ tháng 8/2017 tới nay, doanh nghiệp đã gửi hơn 30 báo cáo cập nhật tiến độ thực hiện các biện pháp khắc phục định kỳ hàng tháng, hàng quý gửi tới Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

“Về cơ bản, công ty đã hoàn thành các yêu cầu tại Kết luận thanh tra số 2065, như: nâng cấp, cải tạo trạm xử lý nước thải; lót chống thấm các hồ; lắp đặt các trạm quan trắc nước thải, không khí xung quanh tự động, liên tục; hoàn thành các yêu cầu, thủ tục, hồ sơ về tài nguyên nước, cải tạo phục hồi môi trường; hoàn thành xây dựng kênh thu nước khu vực xóm 6”, báo cáo của Công ty Núi Pháo cho hay.

Các công trình trên đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận hoàn thành theo Giấy xác nhận số 157/2019. Hiện tại, doanh nghiệp đang tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan đến nghiên cứu đánh giá thấm hồ chứa quặng đuôi. Từ năm 2017 đến nay, công ty này đã phối hợp với các đơn vị tư vấn nước ngoài đến từ Mỹ, New Zealand, Australia, Đại học Xây dựng, Đại học Mỏ - Địa chất thực hiện, đến nay công tác nghiên cứu sắp hoàn thành.

Kết quả nghiên cứu đã xác định cơ bản những vị trí, con đường, đới thấm nước từ các hồ chứa đuôi quặng xuống hạ lưu.

Kết quả khảo sát đã xác định được 5 điểm xuất lộ nước liên quan tới quá trình thấm hồ OTC xuống hạ lưu xóm 6 và xóm 9 (nay là xóm Suối Cát và xóm Ao Bèo). Hiện tại, doanh nghiệp đã thực hiện thu các dòng thấm quan trắc được tại các hố thu và bơm tuần hoàn để tái sử dụng phục vụ cho quá trình sản xuất của nhà máy.

Giữa tháng 8/2025, Cục Môi trường đã tổ chức hội nghị với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia và đại diện cơ quan chức năng để bàn về kết quả nghiên cứu thấm và các giải pháp khắc phục thấm.

Tại báo cáo gửi tới Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Công ty Núi Pháo cho biết trong năm 2024-2025 đã tiếp các đoàn kiểm tra thực tế phục vụ quá trình thẩm định cấp Giấy phép môi trường cho dự án hiện hữu và thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án điều chỉnh.

Mỏ đa kim Núi Pháo được coi là mỏ phức hợp nhất thế giới với 4-5 dòng sản phẩm trên một thân quặng duy nhất (Ảnh: Masan).

Liên quan đến Kết luận thanh tra chuyên đề về quản lý khai thác, chế biến, kinh doanh đất hiếm, vonfram và quặng bô xít của Thanh tra Chính phủ ban hành năm 2025, Công ty Núi Pháo khẳng định doanh nghiệp không có vi phạm về công tác bảo vệ môi trường.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị công ty tiếp tục thực hiện các biện pháp chống thấm, kiểm tra an toàn hồ đập đối với hồ chứa quặng đuôi OTC, STC; đồng thời có biện pháp kiểm soát ô nhiễm nguồn nước, không khí tại khu vực sản xuất, chế biến, bãi thải và hồ chứa quặng đuôi.

Doanh nghiệp này cam kết với Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm khắc phục những nội dung chưa hoàn thành theo Kết luận thanh tra số 2065 trong năm 2026. Song song với đó sẽ chịu trách nhiệm, thực hiện đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp xảy ra các sự cố, rủi ro môi trường do hoạt động sản xuất của cơ sở.