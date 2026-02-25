Bẫy ảnh ghi nhận 27 loài động vật quý hiếm tại khu đền tháp Mỹ Sơn

Ngày 25/2, Ban quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn thông tin đã ghi nhận sự xuất hiện của 27 loài động vật hoang dã, quý hiếm tại lâm phận khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử - văn hóa Mỹ Sơn. Phát hiện này được thực hiện thông qua hệ thống bẫy ảnh tự động tại các sinh cảnh rừng tiêu biểu.

Trong số 27 loài được phát hiện, có 8 loài thú đáng chú ý như khỉ đuôi lợn, lợn rừng, mang thường, cầy vòi hương, chồn bạc má, cùng với 19 loài chim và các loài động vật hoạt động chủ yếu trên mặt đất.

Gà lôi được phát hiện tại rừng ở khu đền tháp Mỹ Sơn (Ảnh: Ban quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn).

Theo Ban quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, việc ghi nhận số lượng loài đa dạng này thông qua phương pháp giám sát không xâm lấn cho thấy, khu vực nghiên cứu vẫn duy trì các điều kiện sinh thái phù hợp cho sự tồn tại của nhiều nhóm động vật rừng.

Kết quả điều tra cũng chỉ ra rằng, khu vực rừng Mỹ Sơn hiện vẫn bảo tồn được cấu trúc quần xã động vật rừng tương đối đầy đủ. Điều này được thể hiện qua sự hiện diện của các loài ở nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau, từ các loài thú ăn cỏ, thú ăn tạp đến các loài thú ăn thịt cỡ trung và linh trưởng.

Đại diện Ban quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn nhấn mạnh: “Sự tồn tại đồng thời của các nhóm loài này phản ánh mức độ ổn định nhất định của các chuỗi thức ăn và quá trình sinh thái, là chỉ dấu quan trọng về chất lượng sinh cảnh, mức độ nguyên vẹn tương đối của hệ sinh thái rừng trong khu bảo vệ cảnh quan Mỹ Sơn”.