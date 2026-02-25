Hàng chục cây hoa ban ở Gia Lai bị cùm sắt "trói" nhiều năm

Hàng chục cây hoa ban trên đường Lương Định Của, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, đang phải oằn mình chịu đựng những chiếc cùm sắt đã ăn sâu vào thân cây suốt nhiều năm. Tình trạng này không chỉ khiến cây sinh trưởng kém, thậm chí chết dần, mà còn gây bức xúc, xót xa cho người dân địa phương.

Theo ông L.V.H. (60 tuổi, trú đường Lương Định Của), tuyến đường này được xây dựng từ năm 2019, và đến năm 2021, cơ quan chức năng đã trồng thêm hoa ban hai bên đường nhằm tạo cảnh quan, bóng mát đô thị.

Nhiều cây hoa ban bị cùm sắt "siết cổ" trong nhiều năm (Ảnh: Chí Anh).

"Lúc mới trồng, cây chỉ bằng cổ tay người lớn. Sau gần 5 năm, cây phát triển lớn, thân cứng cáp nhưng các cùm sắt chống đổ vẫn chưa được tháo ra. Nhìn những cây sinh trưởng kém, chết dần mà tôi thấy rất xót xa", ông H. chia sẻ.

Người dân sống dọc tuyến đường đã nhiều lần phản ánh về tình trạng này, mong muốn các cùm sắt được tháo bỏ để cây có thể phát triển bình thường. Tuy nhiên, do đây là cây xanh công cộng thuộc quản lý nhà nước, không ai dám tự ý can thiệp. Các phản ánh của người dân đến nay vẫn chưa được xử lý.

Đang vào mùa hoa ban nở rộ nhưng nhiều cây vẫn bị cùm sắt siết chặt, sinh trưởng yếu nên chưa thể ra bông (Ảnh: Chí Anh).

Chiều 25/2, phóng viên Dân trí đã ghi nhận thực tế dọc tuyến đường Lương Định Của dài khoảng 2km. Phần lớn cây hoa ban đều bị cố định bằng cùm sắt. Nhiều cây có phần thân bị siết chặt, biến dạng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sinh trưởng. Một số cây đã xuất hiện dấu hiệu khô héo, chết dần.

Đáng chú ý, thời điểm này đang là mùa hoa ban nở rộ. Tuy nhiên, thay vì sắc hoa phủ kín tuyến đường, nhiều cây phát triển kém hoặc không thể ra hoa do bị tổn thương phần thân. Cùm sắt lâu ngày còn khiến cây rất dễ gãy khi có gió lớn.

Cùm sắt lâu ngày khiến cây rất dễ gãy khi gió lớn (Ảnh: Chí Anh).

Tiếp nhận phản ánh, đại diện UBND phường Hội Phú cho biết hồ sơ quản lý hệ thống cây hoa ban trên đường Lương Định Của vẫn thuộc thành phố Pleiku cũ và chưa được bàn giao về địa phương.

"Trước mắt, địa phương sẽ kiểm tra thực tế số lượng cây bị ảnh hưởng, đồng thời liên hệ đơn vị quản lý để phối hợp, tháo bỏ cùm sắt, tạo điều kiện cho cây phát triển", đại diện UBND phường Hội Phú thông tin.