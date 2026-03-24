Công bố quyết định thanh tra của Bộ Quốc phòng tại An Giang

Ngày 24/3, tại An Giang, Thanh tra Bộ Quốc phòng đã công bố các quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Phương Vũ).

Theo đó, nội dung thanh tra sẽ tập trung vào việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng; việc triển khai kết luận số 10 của Bộ Chính trị về tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên hướng chiến lược Tây Nam của Tổ quốc.

Tại hội nghị, UBND tỉnh An Giang đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự thời gian qua. An Giang là địa bàn có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; kinh tế - xã hội phát triển; đời sống nhân dân được nâng cao qua các năm.

Các sở, ban, ngành và địa phương đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quốc phòng; chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang ngày càng được nâng cao; kinh tế - xã hội phát triển ổn định gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Phương Vũ).

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt nhấn mạnh, đợt thanh tra nhằm đánh giá toàn diện việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tại địa phương; kịp thời phát hiện những hạn chế, khó khăn để kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ, nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Trung tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo đúng đề cương, bảo đảm hoạt động thanh tra diễn ra khách quan, đúng quy định.

Thông qua đó, đợt thanh tra cũng nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc trong tình hình mới.