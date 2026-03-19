Phó Thủ tướng dự lễ khởi công trường nội trú ở biên giới An Giang

Điểm sáng giáo dục tại vùng biên giới An Giang

Sáng 19/3, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khởi công và động thổ dự án Trường Phổ thông nội trú tiểu học (TH) và trung học cơ sở (THCS) Ba Chúc tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khởi công trường nội trú tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang (Ảnh: Hoàng Duật).

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến gần 190 tỷ đồng, triển khai trên diện tích khoảng 4,5ha. Ngôi trường được thiết kế hiện đại với 45 lớp học, kết hợp giữa việc cải tạo các hạng mục cũ và xây mới đồng bộ các khu chức năng như phòng học bộ môn, nhà đa năng, sân bóng đá và hệ thống xử lý nước thải. Đặc biệt, trường có khu ký túc xá nam nữ riêng biệt cùng nhà ăn để phục vụ nhu cầu nội trú của khoảng 1.500 học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thuý, cho biết, cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh An Giang đã tổ chức khởi công đồng loạt 3 dự án trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, gồm: Vĩnh Gia, Giang Thành và Khánh Bình.

Đến thời điểm hiện tại, các dự án đã khởi công triển khai đạt tiến độ trên 50%, chất lượng tốt, đảm bảo mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/8 đưa vào hoạt động trong năm học 2026-2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thông tin, bên cạnh việc thi công xây dựng các công trình, tỉnh cũng chủ động chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện để đưa các dự án vào vận hành ngay sau khi kết thúc xây dựng, trước thời điểm khai giảng năm học mới, bao gồm chuẩn bị về tổ chức bộ máy, chương trình giảng dạy, kinh phí hoạt động và các điều kiện cần thiết khác theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thuý phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hoàng Duật).

Giai đoạn tiếp theo, tỉnh An Giang sẽ triển khai 6 trường tại 6 xã biên giới đất liền còn lại trên địa bàn tỉnh. Địa phương sẽ tiếp tục quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Trung ương về việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền với phương châm "6 rõ", khẩn trương, quyết liệt, chắc chắn, hiệu quả.

"Chúng tôi tin tưởng rằng mỗi công trình trường học được xây dựng nơi vùng biên cương của Tổ quốc thực sự trở thành mái trường của niềm tin, của tri thức và khát vọng vươn lên của con em đồng bào vùng biên giới", bà Thuý nói.

Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ được thi công và hoàn thành vào cuối tháng 8/2027.

Các em học sinh dân tộc trên địa bàn xã Ba Chúc dự lễ khởi công (Ảnh: Hoàng Duật).

Em Huỳnh Thị Kim Ngân, học sinh lớp 9 Trường THCS Ba Chúc phấn khởi dự lễ khởi công ngôi trường mới. Kim Ngân bày tỏ lòng biết ơn các cấp lãnh đạo đã tạo điều kiện cho các thế hệ học sinh được đào tạo trong môi trường đầy đủ hơn.

"Có trường mới, em và các bạn học cũng sẽ có động lực đến trường, được tạo điều kiện học tập trong môi trường mới đầy đủ, chúng em thấy rất hạnh phúc", em Ngân nói.

Nhu cầu cấp thiết từ thực tiễn

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Võ Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Ba Chúc cho biết, toàn xã có 32.019 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Khmer, với 5.117 hộ (chiếm tỷ lệ 16,16%).

Về mạng lưới giáo dục, địa phương hiện có 11 trường học các cấp, bao gồm: 3 trường mầm non/mẫu giáo, 4 trường tiểu học, 3 trường THCS và 1 trường THPT.

Tính đến ngày 13/1, sĩ số học sinh duy trì ở mức ổn định với 6.090 em trên tổng số 6.105 học sinh từ đầu năm học.

Về đội ngũ cán bộ, xã có tổng cộng 442 giáo viên. Trong đó có 10 hiệu trưởng, 16 phó hiệu trưởng và 396 giáo viên không giữ chức vụ; số còn lại là giáo viên hợp đồng.

Dù số lượng cơ bản đảm bảo theo định biên, nhưng địa phương vẫn xảy ra tình trạng thiếu giáo viên ở các môn đặc thù như: Tin học, Ngoại ngữ, Âm nhạc, Mỹ thuật... buộc một số giáo viên phải dạy kiêm nhiệm.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Nguyễn Tiến Hải trồng cây trong khuôn viên trường (Ảnh: Hoàng Duật).

Một trong những rào cản lớn nhất hiện nay là tình trạng các trường có quá nhiều điểm lẻ nằm rải rác tại các ấp xa trung tâm. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học tại một số điểm trường chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là thiếu các phòng chức năng, khu bán trú và thiết bị phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bên cạnh đó, do tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số cao, khả năng tiếp thu môn học bằng tiếng Việt của các em, nhất là cấp tiểu học còn hạn chế. Điều này dẫn đến nhu cầu được học tập và ăn ở tập trung (bán trú) là rất lớn, nhưng nguồn lực hiện tại chưa thể đáp ứng.

Dù công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ luôn được duy trì, nhưng việc xã hội hóa giáo dục tại Ba Chúc gặp nhiều trở ngại. Do điều kiện kinh tế của người dân địa phương còn khó khăn, các cơ sở giáo dục chủ yếu vẫn phải dựa vào ngân sách nhà nước, chưa huy động được nhiều nguồn đóng góp từ cộng đồng để cải thiện điều kiện dạy và học.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh, Bí thư tỉnh uỷ An Giang Nguyễn Tiến Hải cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công và động thổ dự án Trường Phổ thông nội trú TH và THCS Ba Chúc tại xã Ba Chúc (Ảnh: Hoàng Duật).

Từ thực tiễn này, Chủ tịch UBND xã Ba Chúc cho biết việc xây dựng Trường Phổ thông nội trú TH và THCS Ba Chúc tại xã Ba Chúc là vô cùng quan trọng, mang ý nghĩa cấp thiết, tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh vùng dân tộc thiểu số tại khu vực biên giới.

Cùng ngày, tỉnh An Giang cũng tổ chức lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú TH và THCS tại xã Vĩnh Điều và xã Vĩnh Xương.