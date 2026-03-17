Công an thông tin vụ bé trai 10 tuổi bị bố đánh chi chít vết thương

Ngày 17/3, Trung tá Bùi Văn Hiếu, Phó Trưởng Công an phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk), thông tin về vụ việc bé trai 10 tuổi có nhiều vết thương trên cơ thể do bị đánh.

Nạn nhân là cháu Đ.T.B.D. (10 tuổi, trú tại khu phố Liên Trì 3, phường Bình Kiến) và người đánh cháu D. là ông Đ.Đ.V. (60 tuổi, bố cháu D.).

Cháu D. bị bố đánh để răn dạy (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo thông tin từ Công an phường Bình Kiến, do vợ chồng ông V. thường xuyên đi làm nên các con được bà ngoại chăm sóc. Đầu năm nay, D. thường bỏ đi chơi, trốn học, trộm cắp tiền của người thân để tiêu xài nên ông D. giáo dục bằng cách khuyên răn để cháu không tái phạm.

Ngày 2/2, anh V. biết con trai trốn học đi chơi và còn đập vỡ điện thoại của bà ngoại nên đã từ nơi làm về tìm con nhưng không thấy. Khoảng 22h cùng ngày, khi tìm thấy cháu D. đang ở nhà bà nội nên ông V. đã đưa con về và dùng roi đánh nhiều vào mông D. để dạy dỗ.

Do cháu D. vùng vẫy, né tránh nên ông V. đánh trúng vào phần mông, lưng, đùi, 2 bả vai gây nhiều vết bầm tụ máu.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, gia đình cháu D. không yêu cầu giám định thương tích, không yêu cầu xử lý hình sự về hành vi đánh cháu D. của người bố.

Trung tá Bùi Văn Hiếu, Phó Trưởng Công an phường Bình Kiến, thông tin về vụ việc (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông V. cho biết đã dùng roi đánh cháu D. là do con chưa ngoan, mục đích đánh là để dạy dỗ con nên người. Tuy nhiên, ông thừa nhận việc đánh con là sai nhưng do quá bức xúc vì những việc làm của con mình. Ông cũng cam đoan sẽ không dạy dỗ con trai bằng phương pháp đánh đập.

Theo Trung tá Hiếu, trong quá trình công an đang giải quyết vụ việc, cháu D. tiếp tục trộm cắp tiền của mẹ, bỏ nhà, trốn học đi chơi khuya.

Công an phường đã ra quyết định xử lý hành chính bằng hình thức phạt ông Đ.Đ.V. với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi đánh đập thành viên gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.