Công an ra đề thi đố vui, người dân tham gia được nhận quà

Cách tuyên truyền và phổ biến kiến thức pháp luật sáng tạo, mới mẻ này đang được Công an xã Thọ Ngọc (tỉnh Thanh Hóa) triển khai hiệu quả gần 2 tháng nay thông qua chương trình “Góc đố vui” trên Fanpage của đơn vị.

Theo Thiếu tá Lê Văn Long, Trưởng Công an xã Thọ Ngọc, chương trình “Góc đố vui” là một trong những hình thức tuyên truyền pháp luật mới mẻ, gần gũi và hiệu quả.

Mỗi tuần, Công an xã Thọ Ngọc tổ chức chương trình đố vui để tuyên truyền và phổ biến các kiến thức về pháp luật (Ảnh: Công an xã Thọ Ngọc).

“Chúng tôi muốn chuyển từ hình thức tuyên truyền một chiều, khô khan sang mô hình tương tác, sinh động nhằm thu hút sự tham gia tích cực của người dân, đặc biệt là giới trẻ”, Thiếu tá Long chia sẻ.

Hàng tuần, thông qua nền tảng mạng xã hội Facebook, Fanpage Công an xã Thọ Ngọc tổ chức minigame đố vui kiến thức pháp luật có thưởng.

Công an xã biên tập một bộ câu hỏi kết hợp giữa hình thức trắc nghiệm và tự luận. Kiến thức pháp luật trong mỗi bộ đề đều bám sát thực tiễn, gắn với tình hình an ninh trật tự địa phương, giúp người chơi dễ tiếp cận và vận dụng vào đời sống.

Các dạng đề đăng trên Fanpage rất đa dạng, khi là video, câu hỏi vui gần gũi với xu hướng của giới trẻ, Gen Z. Tất cả đều nhằm lan tỏa quy định pháp luật một cách dễ hiểu, dễ nhớ, tập trung vào các lĩnh vực gần gũi với đời sống hằng ngày như phòng, chống tội phạm, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và thủ tục hành chính.

Người dân nhận quà từ chương trình "Góc đố vui" (Ảnh: Công an xã Thọ Ngọc).

Theo Thiếu tá Long, mỗi tuần, Công an xã Thọ Ngọc tổ chức tổng kết và trao giải. Tổng giá trị phần thưởng dao động từ 400.000 đến 600.000 đồng/tuần cho 3 người chiến thắng đối với các số thông thường, và từ 1,5 đến 2 triệu đồng cho 3 người chiến thắng ở các số đặc biệt.

“Người trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được phần thưởng là các vật dụng sinh hoạt hằng ngày như ấm siêu tốc, nồi chiên không dầu, bộ nồi điện, mũ bảo hiểm…

Giá trị phần thưởng cũng được thay đổi theo từng tuần. Tùy từng thời điểm, chúng tôi sẽ điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh và các sự kiện trong năm”, Thiếu tá Long nói.

Ông cũng cho biết kinh phí thực hiện chương trình được trích từ nguồn kinh phí xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và nguồn xã hội hóa từ các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành hỗ trợ.

Lãnh đạo Công an xã Thọ Ngọc cho hay, từ khi chương trình được triển khai, lượng tương tác của người dân trên Fanpage tăng đáng kể so với các phương thức tuyên truyền truyền thống. Có những bài thi nhận tới 250.000 lượt tương tác.

“Chương trình không chỉ nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, đặc biệt là thanh niên, học sinh, mà còn góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm, tăng cường mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa lực lượng công an và quần chúng nhân dân, tạo nên một kênh tương tác hiệu quả”, Thiếu tá Long nhấn mạnh.