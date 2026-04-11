Công an hỗ trợ nữ du khách Pháp bị gãy chân khi đi du lịch Quảng Ngãi

Ngày 11/4, Công an xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đã hỗ trợ cấp cứu nữ du khách người Pháp bị gãy chân trong quá trình đi du lịch trên địa bàn.

Trước đó, ngày 10/4, đoàn du khách gồm 6 người cùng mang quốc tịch Pháp và một hướng dẫn viên người Việt Nam di chuyển bằng xe máy đi du lịch theo hướng từ xã Măng Đen đến xã Măng Bút.

Công an xã Măng Bút cùng lực lượng chức năng hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu (Ảnh: Công an xã Măng Bút).

Khi đoàn đang di chuyển trên tỉnh lộ 676 (đoạn qua xã Măng Bút), do đường đang thi công, dốc cao và trơn trượt nên xe máy do bà C.D. (SN 1971, quốc tịch Pháp) điều khiển bị ngã. Nạn nhân bị gãy chân trái.

Nhận được tin báo, Công an xã Măng Bút phối hợp với nhân viên y tế xã khẩn trương đến hiện trường để hỗ trợ nạn nhân gặp nạn.

Sau khi được sơ cứu ban đầu, lực lượng công an cùng người dân địa phương đã nhanh chóng đưa nữ du khách người Pháp đến cơ sở y tế để cấp cứu. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, sức khỏe nạn nhân dần ổn định. Phương tiện của đoàn cũng được đưa về trụ sở Công an xã Măng Bút để trông giữ.