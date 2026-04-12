Công an dùng xe công vụ chở thai phụ bị ngất sau lễ hội cầu ngư đi cấp cứu

Ngày 12/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, khoảng 17h ngày 11/4, khi lễ hội cầu Ngư tại xã Vạn Lộc vừa kết thúc, chị T.H.T. (SN 2005, trú tại thôn Yên Lộc, xã Vạn Lộc), đang mang thai tháng thứ 3, bất ngờ bị tụt huyết áp và ngất lịm. Sự việc đã khiến nhiều người tham dự lễ hội không khỏi lo lắng.

Công an xã Vạn Lộc dùng xe công vụ chở thai phụ đi cấp cứu (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Vạn Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để sơ cứu cho nạn nhân.

Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Trung Anh, Trưởng Công an xã Vạn Lộc, cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương sử dụng xe công vụ của đơn vị để đưa thai phụ T. đến Phòng khám đa khoa khu vực Minh Lộc - Bệnh viện đa khoa Hậu Lộc để cấp cứu.

Tại bệnh viện, chị T. đã được các bác sĩ truyền thuốc, thăm khám và theo dõi sức khỏe cẩn thận. Đến 19h cùng ngày, tình trạng sức khỏe của chị T. đã ổn định và được gia đình đón về nhà nghỉ ngơi.