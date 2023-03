Chủ tiệm spa ngất xỉu sau khi bị người tình khống chế, cưỡng bức

Sáng 21/3, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều người dân quanh khu vực gần hiện trường vẫn xôn xao, bàn tán về vụ việc nữ chủ tiệm spa ở Bình Dương được giải cứu trong đêm.

Phía trước căn nhà có rất đông công an, kiểm sát viên khám nghiệm hiện trường.

Nữ nạn nhân cũng xuất hiện ở nơi xảy ra vụ việc rồi nhanh chóng rời đi cùng lực lượng chức năng. Căn nhà vẫn được dán niêm phong để điều tra.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc đang bị lực lượng chức năng dán niêm phong, căng dây phía ngoài (Ảnh Phạm Diện).

Người phụ nữ bán quán ăn, cách nơi xảy ra vụ việc chỉ vài bước chân, cho hay, 2 người trên sống cùng nhau. Người phụ nữ nói chia tay nhưng kẻ khống chế không chịu. Sau đó, anh ta nhốt nạn nhân trên lầu.

Theo nhân chứng, công an có gọi điện khuyên người đàn ông thả con tin nhưng người này chỉ nghe, không có hồi âm. Lúc sau, anh ta tắt nguồn điện thoại.

Sau nhiều giờ, lực lượng chức năng đã leo lên, đục tường, xịt hơi cay vào trong và phá cửa để giải cứu nạn nhân.

Nhân chứng kể, khi nạn nhân được đưa ra ngoài đã xỉu và được chuyển lên một xe cấp cứu. Riêng người đàn ông được chuyển sang xe thùng, có chó nghiệp vụ.

"Người đàn ông không đánh nạn nhân mà chỉ khống chế trong phòng thôi. Khi người phụ nữ đi ra không có thương tích mà chỉ bị xỉu (có thể do đói)", người phụ nữ theo dõi vụ việc chia sẻ.

Theo người đàn ông bán quán cà phê đối diện spa, kẻ khống chế thường xuyên lui tới đây và ngồi trước tiệm. Trước đó, một người đàn ông khác (người nước ngoài) đi xe hơi cũng thường xuyên tới đây.

Nhân chứng này kể, chiều 20/3, một cô gái đến spa trên nhưng không thể mở cửa được vào trong nên báo cho lực lượng chức năng biết.

"Sau nhiều giờ không thuyết phục được người đàn ông, lực lượng chức năng đã phá cửa để vào trong phòng", người bán quán cà phê nói.

Nạn nhân xuất hiện tại hiện trường, sau đó rời đi cùng lực lượng công an (Ảnh Phạm Diện).

Theo báo cáo nhanh của công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, kẻ khống chế nạn nhân là Nguyễn Chí Tâm (SN 1988, ở Đồng Tháp). Nạn nhân là chị S. (SN 1987, chủ tiệm spa).

Theo cơ quan điều tra, chị S. và Tâm có quan hệ tình cảm với nhau từ tháng 7/2021. Gần đây hai người đã chia tay.

Khoảng 3h ngày 20/3, Tâm đột nhập vào tiệm spa với mục đích ép chị S. nối lại tình cảm. Thời điểm này, bà chủ tiệm spa không có nhà.

Lúc chị S. về, Tâm khống chế, cưỡng bức nạn nhân. Ngoài ra, Tâm còn ép chị S. chuyển 300 triệu đồng để làm ăn nhưng bà chủ tiệm chỉ chuyển 10 triệu đồng.

Trưa 20/3, bạn chị S. đến spa, phát hiện sự việc nên trình báo cơ quan công an. Khi công an đến hiện trường vận động, Tâm không dừng việc khống chế nạn nhân.

Người đàn ông 35 tuổi lấy dây kẽm quấn vào dây điện, kéo quanh phòng với mục đích ngăn không cho chị S. thoát ra và ngăn cản lực lượng công an giải cứu.

Khuya cùng ngày, do Tâm vẫn ngoan cố, Công an TP Thủ Dầu Một phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động đã tiếp cận từ nhiều hướng, sử dụng hơi cay để khống chế Tâm và giải cứu chị S. an toàn.