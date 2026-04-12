Cứu người phụ nữ bị cuốn vào gầm xe đầu kéo ở TPHCM

Trưa 12/4, Công an TPHCM cùng lực lượng chức năng phường Tân Đông Hiệp bảo vệ hiện trường vụ tai nạn giữa ô tô đầu kéo container và xe đạp.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào sáng cùng ngày tại ngã ba đường Trần Công An - Nguyễn Văn Luông. Thời điểm trên, ô tô đầu kéo container chạy trên đường Trần Công An, khi đến ngã ba trên, tài xế cho phương tiện ôm cua rẽ phải theo hướng về Đồng Nai thì xảy ra va chạm với xe đạp do một người phụ nữ điều khiển, phía sau có chở theo nhiều hàng hóa.

Xe đạp bị cuốn vào gầm ô tô đầu kéo container sau tai nạn (Ảnh: Phạm Diện).

Cú va chạm khiến cả người và xe đạp bị cuốn vào gầm ô tô đầu kéo. Người phụ nữ bị mắc kẹt dưới gầm xe, được tài xế và người dân đưa ra ngoài, chuyển đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Tại hiện trường, nhiều hàng hóa rơi khắp mặt đường, xe đạp bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn xảy ra tại ngã ba, khu vực có nhiều xe cộ lưu thông, khiến giao thông qua khu vực bị hỗn loạn.

Công an TPHCM đang lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra.