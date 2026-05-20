Tường nhà đổ ập vào nơi 3 bố con đang nằm ngủ

Thông tin với phóng viên Dân trí sáng 20/5, lãnh đạo UBND xã Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết đêm 19/5 xảy ra mưa lớn trên địa bàn. Ở khu Gò Chùa xảy ra một vụ sạt lở, đất đá trượt xuống gây đổ tường nhà của một người dân trên địa bàn.

Sạt lở taluy dương gây đổ tường nhà, trúng vị trí 3 bố con người dân đang nằm ngủ (Ảnh: Tin nóng Phú Thọ 247).

“Bức tường nhà cũ đổ xuống đúng vào chiếc giường 3 bố con người dân đang nằm ngủ. Ông bố và cháu nhỏ 5 tuổi không gặp vấn đề gì. Cháu bé 22 tháng tuổi đã được chúng tôi hỗ trợ gia đình đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ hội chẩn, theo dõi”, vị lãnh đạo xã thông tin.

UBND xã Cẩm Khê đã cử lực lượng dân phòng, quân sự, công an, khu dân cư hỗ trợ gia đình này di dời tài sản và xử lý vị trí sạt trượt đất đá. Các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng trên địa bàn cũng được cắm biển cảnh báo.

Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 19/5. Cháu bé đang theo dõi sức khỏe tại bệnh viện không nguy hiểm đến tính mạng.

Chính quyền địa phương căng dây, cắm biển cảnh báo ở khu vực sạt lở taluy dương (Ảnh: Tin nóng Phú Thọ 247).

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định do gia đình san đắp mặt bằng làm quán dẫn tới sạt trượt vào nhà.

Thời điểm xảy ra sạt lở đất trên địa bàn Cẩm Khê đang có mưa nhưng không lớn. Vì vậy, địa phương sơ bộ xác định không phải do thiên tai.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, lượng mưa đo được tại xã Cẩm Khê từ 19h ngày 19/5 đến sáng nay là 47mm, trong đó mưa trong thời gian 19-22h ngày 19/5 là 36mm.