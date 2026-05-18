Chuyến đi bẫy chim, tắm sông định mệnh của 5 đứa trẻ ở Phú Thọ

Theo thông tin từ UBND xã Sông Lô (Phú Thọ), vụ đuối nước thương tâm khiến 5 học sinh tử vong xảy ra chiều 18/5 tại khu vực sông Lô thuộc địa phận thôn Yên Kiều (đoạn trước đình Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Sông Lô cũ).

Bước đầu địa phương xác định một nhóm 9 nam sinh (4 cháu sinh năm 2013 và 5 cháu sinh năm 2012), cư trú tại các thôn Yên Phú, Yên Lương, Yên Kiều rủ nhau đi bẫy chim và tắm sông tại khu vực ven sông Lô.

Trong quá trình vui chơi, 5 cháu không may ngã xuống sông, bị đuối nước tử vong.

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ tìm thấy thi thể 5 nam sinh tử vong do đuối nước và bàn giao cho gia đình đưa về an táng (Ảnh: M.T).

Chiều tối nay lực lượng cứu hộ vớt được thi thể 5 cháu, gồm: N.T.L. (SN 2013, trú tại thôn Yên Kiều), B.X.N. (SN 2012, trú tại Yên Phú), N.M.Q. (SN 2012, trú tại Yên Phú), N.C.T. (SN 2012, trú tại Yên Phú), N.V.T. (SN 2012, trú tại Yên Phú).

Các nạn nhân được xác định đang học tại Trường THCS Tứ Yên, xã Sông Lô.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo xã Sông Lô cùng các đơn vị liên quan trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

UBND xã Sông Lô huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Phú Thọ) tổ chức tìm kiếm các trường hợp mất tích và triển khai bảo đảm an ninh trật tự, thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Vị trí 5 học sinh gặp nạn trên sông Lô, khu vực phía trước đình Yên Lập (Ảnh: Google Maps).

Cũng trong chiều 18/5, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, hỗ trợ UBND xã Sông Lô triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ được giao chỉ đạo nhà trường tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình, hỗ trợ ổn định tâm lý học sinh.

Nguyên nhân dẫn tới vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ xác minh.