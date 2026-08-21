"Công an cấp xã trở thành điểm tựa bình yên của nhân dân”

Chủ trương đưa công an chính quy về xã và tổ chức công an địa phương 2 cấp đã đưa lực lượng công an gần dân hơn, chuyển mạnh trọng tâm công tác về cơ sở.

Sau sắp xếp, địa bàn rộng, dân số đông hơn, nhưng yêu cầu xuyên suốt vẫn là bám địa bàn, gần dân, hiểu dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Từ nắm hộ, nắm người, xử lý mâu thuẫn đến hỗ trợ thủ tục, công an xã, phường ngày càng hiện diện rõ hơn trong đời sống dân cư.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Đề án 06 và VNeID cũng giúp chuyển phương thức quản lý từ thủ công sang hiện đại, giải quyết công việc nhanh hơn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết sau hơn một năm thực hiện, mô hình đã vận hành ổn định, hiệu năng, hiệu quả, khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, công an cơ sở đã khẳng định vai trò là chỗ dựa vững chắc của chính quyền trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời tiếp nhận, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ mới, phục vụ người dân tốt hơn theo phương châm gần dân, sát dân, giải quyết công việc ngay từ cơ sở.

Kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho thấy những chuyển biến tích cực sau khi triển khai mô hình công an địa phương 2 cấp.

So với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2025, tội phạm về trật tự xã hội giảm 13,47%. Công tác nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc ngay từ địa bàn cơ sở được nâng lên.

Nhiều vụ việc được phát hiện, giải quyết từ sớm, từ xa, không để phát sinh, hình thành các “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự.

Tình hình tai nạn giao thông cũng giảm trên cả 3 tiêu chí. Cụ thể, số vụ tai nạn giảm 17,9%, số người chết giảm 7,5% và số người bị thương giảm 29,4%. Số vụ cháy giảm 17,37%.

Bên cạnh đó, cả nước có hơn 1.300 xã, phường đạt tiêu chí không có ma túy. Đây là một trong những kết quả quan trọng, hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn cơ sở an toàn, lành mạnh, không có tội phạm và tệ nạn ma túy.

Theo Người phát ngôn Bộ Công an, thông qua việc triển khai phong trào thi đua “Ba Nhất”, kết hợp đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lực lượng công an đã tạo thêm nhiều thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính, qua đó tiết giảm thời gian và chi phí.

Những kết quả trên cho thấy công an cấp xã ngày càng khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, trở thành “điểm tựa bình yên của nhân dân”.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết trong giai đoạn phát triển mới, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống định danh điện tử được xác định là “tài nguyên chiến lược của quốc gia”, đồng thời là “hạ tầng mềm của mọi hạ tầng”.

Đây là giải pháp đột phá nhằm đổi mới phương thức quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội và chất lượng phục vụ nhân dân; góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Sau hơn 4 năm triển khai Đề án 06, dữ liệu dân cư bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” đã trở thành hạ tầng dữ liệu dùng chung, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và xây dựng chính sách của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương.

Bộ Công an đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với 16 bộ, ngành, một doanh nghiệp nhà nước và 34 địa phương; tiếp nhận, xử lý hơn 718 triệu yêu cầu tra cứu, xác thực thông tin để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với chính quyền địa phương, việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh quốc gia VNeID đã giúp đơn giản hóa nhiều thủ tục, giảm giấy tờ, thời gian và chi phí thực hiện.

Người dân có thể tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện hơn. Các cơ quan nhà nước cũng tiết kiệm nhân lực, tăng tính minh bạch, giảm việc tiếp xúc trực tiếp giữa người dân với cán bộ, qua đó hạn chế nguy cơ nhũng nhiễu, tiêu cực và góp phần cải thiện môi trường kinh doanh.

Thông tin được tổng hợp từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư còn hỗ trợ chính quyền địa phương phân tích, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện hiệu quả hơn các chính sách xã hội như tuyển sinh đầu cấp, tiêm chủng và chính sách dành cho người cao tuổi.

Đối với lực lượng công an cơ sở, cơ sở dữ liệu dân cư đã làm thay đổi căn bản phương thức công tác, chuyển từ thủ công sang hiện đại.

Dữ liệu dân cư phục vụ trực tiếp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và giải quyết nhu cầu của người dân. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý trong điều kiện tổ chức mô hình Công an địa phương 2 cấp.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt tại địa bàn cơ sở.

Những mục tiêu chiến lược được đặt ra gồm xây dựng xã, phường không có tội phạm, không có ma túy; xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa và một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Để góp phần thực hiện các mục tiêu này, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết về xây dựng Công an cấp cơ sở vững mạnh, hiện đại, bám cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nghị quyết xác định 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trước hết, lực lượng công an sẽ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng công an cấp xã.

Cùng với đó, Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Công an cấp xã; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ.

Nhóm giải pháp thứ ba là đầu tư xây dựng trụ sở, tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị và các điều kiện bảo đảm khác cho Công an cấp xã theo hướng hiện đại, đồng bộ.

Cuối cùng, lực lượng công an sẽ chuyển đổi trạng thái, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác của Công an cấp xã, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ địa bàn cơ sở.

Nội dung: Hải Nam

Thiết kế: Tuấn Huy

21/08/2026 - 07:13