Từ “giờ vàng” phá án đến cuộc truy quét vàng tặc giữa rừng thẳm A Lưới

Thiếu tá Nguyễn Văn Tân, Trưởng Công an xã Anh Sơn, Nghệ An, gọi đó là những giờ không được phép chậm. Một vụ việc vừa xảy ra, hiện trường còn nóng hơi người và nhân chứng còn nhớ rõ những gì vừa nhìn thấy. Dấu vết chưa bị xáo trộn. Đối tượng, nếu bỏ trốn, cũng chưa kịp đi xa.

Trong nghề điều tra, khoảng thời gian ấy có thể định đoạt rất nhiều đến việc một vụ án được làm rõ nhanh hay phải mất thêm nhiều ngày, nhiều tháng lần tìm lại những dấu vết đã nguội lạnh.

“Trước đây nhiều vụ việc phải chờ xin ý kiến hoặc chuyển cấp xử lý”, Thiếu tá Tân nói.

Còn bây giờ, theo anh, ngay từ những giờ đầu, công an xã đã có thể chủ động thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định, thu thập chứng cứ, lấy lời khai và triển khai truy bắt đối tượng khi dấu vết còn mới. “Đây là yếu tố rất quan trọng để không bỏ lỡ thời cơ phá án”, anh nói.

Câu chuyện Thiếu tá Tân nói tới không chỉ là một thay đổi trong quy trình xử lý một vụ án. Khi không còn tổ chức công an cấp huyện, nhiều nhiệm vụ, thẩm quyền được phân cấp xuống công an cấp xã, đồng nghĩa lực lượng ở nơi gần hiện trường nhất cũng phải chủ động hơn ngay từ thời điểm đầu tiên của vụ việc.

Ở Anh Sơn, sự thay đổi ấy càng dễ nhận thấy.

Sau một năm, đơn vị đã chủ trì hoặc phối hợp điều tra, khám phá 15 vụ án 62 đối tượng về trật tự xã hội, 10 vụ án ma túy với 25 đối tượng, 6 vụ án về kinh tế và môi trường, một vụ án sử dụng công nghệ cao; đồng thời truy bắt thành công một đối tượng bị truy nã về tội mua bán người.

Thời điểm triển khai mô hình công an địa phương 2 cấp, Công an xã Anh Sơn có 26 cán bộ, chiến sĩ nhưng phải đảm nhiệm một phổ công việc rộng, từ bảo đảm an ninh, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đến giải quyết các thủ tục hành chính như căn cước, định danh điện tử, giấy phép lái xe cho người dân trong và ngoài địa bàn.

Sau một năm, đơn vị đã chủ trì hoặc phối hợp điều tra, khám phá 10 vụ án về trật tự xã hội, 9 vụ án ma túy, 4 vụ án về kinh tế và môi trường, một vụ án sử dụng công nghệ cao; đồng thời truy bắt thành công một đối tượng bị truy nã về tội mua bán người.

Nhưng với Thiếu tá Tân, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở số vụ án đã xử lý, mà ở khả năng chủ động xử lý vụ việc ngay tại địa bàn.

Theo Thiếu tá Tân, việc trưởng công an xã được bổ nhiệm điều tra viên trung cấp, thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật và ký các quyết định tố tụng theo ủy quyền của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh là một thay đổi quan trọng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Nếu nhìn từ bên ngoài, đó có thể chỉ là câu chuyện về thẩm quyền. Nhưng với người trực tiếp xử lý một vụ án, sự thay đổi ấy được tính bằng thời gian.

Một số phần việc trước đây phải chuyển lên cấp trên hoặc chờ ý kiến xử lý thì nay có thể được triển khai ngay tại xã theo quy định. Khoảng thời gian từ lúc nhận tin đến khi những biện pháp nghiệp vụ đầu tiên được thực hiện đã rút ngắn, giúp lực lượng tại chỗ chủ động hơn trong bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ và truy tìm đối tượng.

Tuy nhiên, Thiếu tá Tân nhìn thấy cả mặt còn lại của việc trao thêm thẩm quyền. Quyền được trao thì trách nhiệm cũng tăng lên.

Một quyết định được đưa ra nhanh vẫn phải chính xác; một biện pháp tố tụng được thực hiện sớm vẫn phải đúng trình tự, đúng thẩm quyền và đúng quy định pháp luật. Người đứng đầu công an xã vì thế không chỉ cần hiểu địa bàn mà còn phải đủ nghiệp vụ, bản lĩnh và khả năng chịu trách nhiệm đối với những quyết định được đưa ra ngay từ những giờ đầu của vụ việc.

Đó là lý do câu chuyện tổ chức lực lượng ở Anh Sơn không thể chỉ nhìn thấy bằng con số 26 cán bộ.

Thiếu tá Tân nói, xây dựng lực lượng “đa năng” không có nghĩa để một người làm tất cả. Mỗi cán bộ phải thực sự chuyên sâu trong lĩnh vực được giao, nhưng đồng thời đủ khả năng phối hợp với các tổ công tác khác để khi có chuyên án, vụ án hoặc tình huống đột xuất, đơn vị có thể nhanh chóng huy động lực lượng.

“Quân có thể ít nhưng phải tinh; mỗi cán bộ phải tinh thông nghiệp vụ, giỏi lĩnh vực được giao và đủ khả năng phối hợp trong mọi chuyên án, vụ án”, anh nói.

Trong cách tổ chức ấy, mỗi phần việc đều có người chịu trách nhiệm rõ ràng, nhưng khi tình huống xảy ra, cả bộ máy phải có khả năng ghép lại thành một lực lượng đủ sức xử lý.

Có những nơi, phép thử đối với năng lực của công an xã không nằm trong một tập hồ sơ hay phòng làm việc. Phép thử nằm sâu giữa những cánh rừng.

Từ Anh Sơn đi về phía nam, ở một xã biên giới khác, những cán bộ chiến sĩ Công an xã A Lưới 1, thành phố Huế, phải giải một bài toán hoàn toàn khác. Nơi đây có đường biên giới dài hơn 8,5km, địa hình phần lớn là đồi núi. Tút hút sâu trong các cánh rừng đại ngàn là những hầm vàng cũ.

Hơn một thập kỷ trước, một doanh nghiệp được cấp phép thăm dò, khai thác vàng tại đây. Khi giấy phép hết hiệu lực và doanh nghiệp rời đi, bỏ lại la liệt những hầm, hố ở giữa rừng. Một số người dân tìm đến khe Bùn, khe Li Leng lén lút quay lại đào, đãi vàng trái phép. Hai địa danh này mau chóng trở thành những điểm nóng “khét lẹt” và phức tạp.

Trung tá Hồ Văn Sự, Phó Trưởng Công an xã A Lưới 1, nhớ lại: Công an truy quét, người khai thác bỏ chạy vào rừng. Khi lực lượng rút đi, họ lại tìm cách quay lại, tựa như cách viên đá lặng lẽ biến mất sau khi bị ném xuống ao bèo.

Câu chuyện cứ thế dai dẳng.

Khi mô hình công an địa phương 2 cấp được triển khai, bài toán ấy nằm ngay trên mặt bàn công tác của lãnh đạo Công an xã A Lưới 1. Không thể chờ “vàng tặc” xuất hiện rồi mới đuổi.

Công an xã tham mưu UBND xã thành lập tổ chốt chặn, phối hợp các lực lượng tổ chức tuần tra, truy quét. Trung tá Lê Thái Sáng, cán bộ Công an xã A Lưới 1, trở thành Tổ trưởng tổ chốt chặn.

Từ đó, công việc của người cán bộ công an xã này có thêm rất nhiều những ngày bắt đầu từ bìa rừng và kết thúc khi trời đã tối đặc.

Để tới những khu vực nghi có hoạt động đào, đãi vàng, tổ công tác phải đi bộ nhiều giờ qua rừng sâu, vượt suối, men theo những sườn núi trơn trượt. Có lần hai thành viên sụt xuống hố, may mắn không bị thương.

Một trong những chuyến đi Trung tá Sáng nhớ nhất diễn ra vào sáng 18/5.

Khoảng 10h30 ngày 18/5, Trung tá Sáng cùng tổ công tác lần theo những dấu vết khả nghi giữa rừng. Dưới một hầm sâu gần một mét, họ phát hiện chiếc máy nổ được những người khai thác vàng trái phép chôn giấu.

Đưa được máy lên mặt đất mới chỉ là nửa đầu công việc. Chiếc máy nặng khoảng 150kg. Ngoài kia, cách hơn 2km đường rừng mới có đường chính đi lại dễ thở hơn.

Các thành viên thay nhau khiêng. Dốc cao. Đá trơn. Nắng giữa trưa hè như đổ lửa xuống khu vực lòng chảo, đoàn công tác phải phải vượt suối, men theo sườn núi và “đánh đu” với chiếc máy tang vật kia.

“Anh em phải vật lộn trong nhiều giờ để đưa tang vật ra đường chính, nơi có sóng điện thoại để báo đơn vị chi viện phương tiện chở về trụ sở. Chặng đường di chuyển, hai thành viên của tổ từng sụt xuống hố, may mắn không bị thương”, Trung tá Sáng lắc đầu kể lại.

Không có sóng điện thoại là một trở ngại thường xuyên khác với lực lượng công an nơi đây. Khi phát hiện lán trại, máy móc hay phương tiện phục vụ khai thác vàng trái phép sâu trong rừng, tổ công tác có lúc không thể gọi lực lượng hỗ trợ.

Cán bộ chiến sĩ tự ghi nhận và xử lý theo phương án. Rồi tiếp tục đi.

Sau hơn một tháng rưỡi chốt chặn, truy quét, lực lượng chức năng phát hiện, tiêu hủy 20 lán trại, 10 máy nổ, hơn 1.000m ống nước cùng nhiều phương tiện phục vụ khai thác vàng trái phép.

Đến nay, hơn 500 hộ dân tại thôn Hồng Thủy 2 ký cam kết không tổ chức khai thác khoáng sản trái phép. Những cánh rừng đầu nguồn dần vắng tiếng máy nổ. Nước khe Li Leng cũng trong trở lại.

Nhưng câu chuyện ở A Lưới 1 cho thấy một điều khác. Khi công việc được đưa xuống cơ sở, chữ “cơ sở” không phải lúc nào cũng là một trụ sở công an nằm giữa khu dân cư.

Có nơi, cơ sở nằm cách con đường gần nhất nhiều giờ đi bộ. Nơi đó không có sóng điện thoại, không thể lúc nào cũng có đông đảo đồng đội đứng ngay phía sau hỗ trợ. Và người cán bộ tại chỗ phải biết tin vào bản thân, biết mình cần phải làm gì.

Anh Sơn và A Lưới 1 cách nhau hàng trăm cây số, địa bàn khác nhau và những vấn đề phải đối mặt cũng rất khác.

Ở Anh Sơn, sự thay đổi có thể nhìn thấy trong những giờ đầu của một vụ án, khi lực lượng tại xã được chủ động hơn trong thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định, không để thời gian chờ đợi làm mất đi những dấu vết quan trọng.

Ở A Lưới 1, sự thay đổi hiện ra ngay trong những chuyến đi sâu vào rừng thẳm, nơi cán bộ công an xã phải tự nắm tình hình, tham mưu giải pháp, phối hợp lực lượng và trực tiếp xử lý một vấn đề phức tạp kéo dài trên địa bàn.

Hai câu chuyện cho thấy cùng một lời giải: Khi bộn bề công việc và thẩm quyền được đưa xuống gần nơi phát sinh vấn đề hơn, năng lực của người cán bộ ở cơ sở cũng phải được nâng lên tương ứng.

Khi không còn một tầng công an cấp huyện ở giữa, khoảng cách từ nơi xảy ra vụ việc đến người phải xử lý đã ngắn hơn trước. Khoảng cách ấy ngắn đi bao nhiêu, yêu cầu đối với bản lĩnh, nghiệp vụ và trách nhiệm của người công an ở cơ sở lại lớn lên bấy nhiêu.

Đó mới là phần khó nhất khi quyền được đưa xuống xã.

Nội dung: Hoàng Lam, Vi Thảo

Thiết kế: Tuấn Huy

20/08/2026 - 06:43