Con cá nặng hơn 2 tấn dạt vào bờ biển Gia Lai

Ngày 4/5, ông Lê Văn Toàn, Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai), cho biết người dân đã đưa xác con cá kích thước lớn vào bờ để chôn cất, đảm bảo vệ sinh môi trường và theo tập quán ngư dân vùng biển.

Theo ông Toàn, con cá dài khoảng 4m, nặng ước hơn 2 tấn. Do kích thước lớn, địa phương đã báo cáo chính quyền để được hỗ trợ xử lý.

Con cá lạ với kích thước lớn dạt vào bờ biển Vĩnh Hội, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Văn Toàn).

Trước đó, khoảng 14h ngày 3/5, ngư dân thôn Vĩnh Hội phát hiện sinh vật này mắc cạn trong tình trạng suy yếu, trên lưng và vùng mắt có nhiều vết thương. Hàng chục người đã tập trung hỗ trợ, đưa cá trở lại biển.

Tuy nhiên, sau một đêm nỗ lực cứu hộ, đến trưa 4/5, người dân phát hiện con cá đã chết cách bờ biển Vĩnh Hội khoảng vài trăm mét.

Người dân địa phương đưa cá lớn vào bờ chôn cất theo phong tục ngư dân vùng biển (Ảnh: Văn Toàn).

Theo người dân địa phương, sinh vật này có hình dáng đặc biệt, thân lớn như cá voi, đầu nhọn, miệng dài giống cá heo. Dựa trên kinh nghiệm đi biển, nhiều ngư dân nhận định đây có thể là cá voi mỏ ngỗng.

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã vào cuộc xác minh, nhằm đưa ra đánh giá cụ thể về sinh vật này.