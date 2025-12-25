Chưa có cơ sở khẳng định nam sinh lớp 12 bị bắt cóc sang Campuchia

Liên quan vụ "Nam sinh bị bắt cóc sang Campuchia, đòi tiền chuộc", chiều 25/12, Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết tính đến thời điểm hiện tại, công an tỉnh chưa có đủ căn cứ kết luận nam sinh bị bắt cóc sang Campuchia, đơn vị đang phối hợp gia đình tìm kiếm tung tích nam sinh.

"Công an tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương làm rõ thông tin này, khi có kết quả sẽ cung cấp với báo chí", Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp nói thêm.

Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trước đó, thông tin về việc em T.D.H. (SN 2008, học sinh lớp 12 Trường THPT Thiên Hộ Dương, phường Cao Lãnh) nghi bị bắt cóc và đòi 106 triệu đồng tiền chuộc đã gây xôn xao dư luận.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, gia đình em H. cũng đã thừa nhận có lỗi khi vội vàng trình báo thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận. Tin báo ban đầu được bà H.C.D. (SN 1961, mẹ của em H., ngụ phường Cao Lãnh) cung cấp vào ngày 30/11.

Qua các cuộc gọi Zalo với gia đình, nam sinh H. cho biết bản thân đang an toàn tại Campuchia và đang chờ tìm việc làm. Em H. cũng đề nghị gia đình liên hệ nhà trường để bảo lưu kết quả học tập và hứa sẽ trở về sau một năm.

"Bữa giờ qua đây, con an toàn", nam sinh nói qua điện thoại, nhưng không cung cấp địa chỉ cụ thể nơi đang ở.

Nam sinh gọi điện về cho gia đình (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo các cơ quan, đoàn thể và người dân không tương tác, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng về vụ việc này. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện tại Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phối hợp với gia đình và các cơ quan chức năng để xác minh liệu em H. có bị lừa sang Campuchia với thủ đoạn "việc nhẹ lương cao" hay không, đồng thời phối hợp đưa em về với gia đình.