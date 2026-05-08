Chủ xưởng đá mỹ nghệ bị mũi khoan CNC gãy bắn vào tử vong

Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trên xảy ra sáng 8/5, tại xưởng chế tác đá của gia đình anh Đ.K.T., thuộc tổ dân phố Xuân Thành, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Lãnh đạo phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Đ.K.T. (Ảnh: UBND phường Nam Hoa Lư).

Thời điểm trên, anh Đ.K.T. (SN 1989) kiểm tra kỹ thuật máy khoan tại xưởng. Bất ngờ, mũi CNC gãy bắn vào vùng cổ anh này, gây thương tích nặng. Mặc dù được người thân và bà con khẩn trương đưa đi cấp cứu, song do vết thương quá nặng, chủ xưởng đá mỹ nghệ đã tử vong.

Được biết, gia đình anh T. có hoàn cảnh rất khó khăn. Bản thân anh là lao động chính trong gia đình (vợ không có ở nhà), một mình nuôi 3 con nhỏ và chăm sóc mẹ già thuộc đối tượng khuyết tật.

Sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo phường Nam Hoa Lư đã tới thăm hỏi, động viên, chia sẻ trước mất mát to lớn của gia đình, đồng thời hỗ trợ số tiền 10 triệu đồng để gia đình lo hậu sự.