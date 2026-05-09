Chủ tịch xã xin nghỉ việc vì sức khỏe: Giao quyền cho phó chủ tịch

Ngày 9/5, ông Trần Linh, Bí thư Đảng ủy xã Bích Hào (Nghệ An), cho biết ông Nguyễn Mạnh Hảo đã được giao quyền Chủ tịch UBND xã này.

Trước đó, để đảm bảo cho khối chính quyền hoạt động thông suốt, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bích Hào đã xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về công tác nhân sự và được chấp thuận.

Ông Nguyễn Mạnh Hảo, quyền Chủ tịch UBND xã Bích Hào (Ảnh: N. Mậu).

Xét đề nghị của Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Bích Hào và Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An, ngày 8/5, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định giao quyền Chủ tịch UBND xã Bích Hào nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Mạnh Hảo.

Theo quyết định này, ông Hảo được giao quyền Chủ tịch cho đến khi HĐND xã Bích Hào bầu Chủ tịch UBND xã mới.

Trước khi được giao quyền Chủ tịch, ông Nguyễn Mạnh Hảo là Phó Chủ tịch UBND xã Bích Hào. Ông Hảo sinh năm 1979, có trình độ Cử nhân Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Bích Hào vào tháng 7/2025, ông Hảo từng đảm nhận nhiều vị trí như Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Thanh Chương (cũ), tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Mạnh Hảo sẽ điều hành hoạt động của UBND xã Bích Hào thay ông Nguyễn Khánh Thành, nguyên Chủ tịch xã, đã có đơn xin thôi giữ chức vụ với lí do sức khỏe. Ông Nguyễn Khánh Thành dừng thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động của UBND xã từ ngày 17/4.

Ngày 21/4, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Khánh Thành.