Bí thư xã "choáng" khi nhận 7 lá đơn xin nghỉ việc cùng lúc

Cách trung tâm tỉnh Nghệ An hơn 300km, Keng Đu là một trong những xã xa và nghèo nhất của tỉnh. Địa phương này hiện có hơn 5.000 nhân khẩu/hơn 1.000 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái và Khơ Mú, sinh sống tại 10 bản, trong đó có tới 8 bản nằm sát đường biên giới với nước bạn Lào.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Keng Đu được giữ nguyên do đặc thù an ninh quốc phòng, địa hình và dân cư. Việc này cũng có thuận lợi nhất định khi bộ máy cán bộ cấp xã không có quá nhiều xáo trộn, bên cạnh đó, địa phương được bổ sung nhiều nhân sự “cứng” từ huyện Kỳ Sơn cũ.

Tuy nhiên, khi mô hình chính quyền mới vận hành, khối lượng công việc cấp xã rất lớn trong bối cảnh thiếu công chức, đặc biệt là công chức chuyên môn khiến đội ngũ cán bộ đang làm việc gặp rất nhiều khó khăn, áp lực.

Theo quy định, địa phương này có 63 biên chế nhưng thực tế mới chỉ có 34 công chức, thiếu 29 người. Tính trung bình, mỗi người phải đảm đương công việc của 2 người, một số công chức phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực khác nhau. Người ít, việc nhiều dẫn tới cán bộ nhiều khi bị quá tải.

“Có thời điểm tôi nhận được 7 lá đơn xin nghỉ của cán bộ. Công việc nhiều, áp lực lớn, anh em bảo làm không tốt sợ liên lụy lãnh đạo”, ông Thò Bá Rê, Bí thư Đảng ủy xã Keng Đu, chia sẻ.

Một mặt, ông Rê cùng lãnh đạo địa phương phân tích, động viên anh em cố gắng khắc phục khó khăn để giải quyết công việc. Mặt khác, chính đội ngũ lãnh đạo cũng "xắn tay" vào làm việc, hỗ trợ cán bộ chuyên môn.

Ông Lương Văn Ngam, Chủ tịch UBND xã Keng Đu, cho rằng cấp xã hiện phải giải quyết khối lượng công việc của cấp huyện trước đây, trong khi nhân sự thiếu. Ông dẫn chứng, chỉ riêng chế độ báo cáo, trung bình một ngày mỗi bộ phận phải thực hiện 5 công văn, báo cáo. Nếu không ngủ trưa, người phụ trách bộ phận cũng chỉ có thể hoàn thành được tối đa 3 cái, 2 báo cáo còn lại buộc phải chậm.

“Ngoài động viên anh em, lãnh đạo xã cũng phải xắn tay vào làm. Chủ tịch, Bí thư cũng hỗ trợ soạn thảo văn bản, để anh em chuyên môn kiểm tra lại, trình lên cho mình ký, vậy mà đôi khi vẫn chưa kịp”, ông Ngam nói.

Ông Lô Văn Lý, Chủ tịch UBND xã Bình Chuẩn (Nghệ An), cho biết thời điểm này xã còn thiếu 18 công chức khối chính quyền và 14 công chức khối Đảng. Sau khi thành lập các phòng chuyên môn, địa phương đang khuyết vị trí Chánh văn phòng HĐND-UBND xã, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính xã và Trưởng Phòng Kinh tế, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội.

“Cả 4 vị trí lãnh đạo phòng chuyên môn này đang được phân công các Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách. Không chỉ thiếu lãnh đạo phòng mà chuyên viên các phòng chuyên môn cũng rất thiếu. Riêng khối chính quyền, 14 người đang đảm nhận công việc của 32 người”, ông Lô Văn Lý thông tin.

Thực tế, không chỉ ở Bình Chuẩn mà 8 xã không sáp nhập còn lại của Nghệ An, lãnh đạo các địa phương phải đảm nhận thêm nhiệm vụ chuyên môn của phòng mình phụ trách. Khi người dân đến thực hiện các giao dịch hành chính, vì không biết chữ hoặc không thông thạo dịch vụ công, lãnh đạo xã luôn hỗ trợ bà con.

Bởi vậy, với các địa phương này không chỉ công chức chuyên môn làm khối lượng công việc bằng 2, 3 lần, mà đội ngũ lãnh đạo cũng phải đóng 3 “vai”, như cách họ vẫn tự trào với nhau là “vừa làm lính, vừa làm dân, vừa làm chính mình".

Mới đây, tại buổi làm việc của Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Võ Thị Minh Sinh với lãnh đạo một số xã miền núi huyện Con Cuông (cũ), trong đó có xã Bình Chuẩn, một thực trạng đã được chỉ rõ là chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức giữa các địa phương, giữa các lĩnh vực chưa đồng đều; nhiều xã còn thiếu biên chế, thiếu cán bộ có chuyên môn sâu, nhất là các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, chuyển đổi số; một bộ phận cán bộ còn yếu về kỹ năng tham mưu, ứng dụng công nghệ số và xử lý công việc trong điều kiện mới.

Đội ngũ cán bộ thiếu và yếu đang là bài toán khó cần phải giải quyết tại các xã không sáp nhập ở Nghệ An.

Ông Lữ Quang Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Lý (Nghệ An) chia sẻ đội ngũ lãnh đạo ở xã ông không có chuyện “ngồi chờ ký” mà phải trực tiếp thực hiện một số phần việc của cán bộ tham mưu. Điều này không hẳn là do thiếu nhân sự làm việc dù địa phương này hiện mới chỉ có 29/63 định biên. Ông cho rằng một số cán bộ còn “hơi non”, cần phải được bồi dưỡng thêm để đảm đương khối lượng công việc lớn.

Ông Thò Bá Rê, Bí thư Đảng ủy xã Keng Đu, cũng cho rằng ở các xã vùng cao, vùng biên giới không thực hiện sáp nhập, ngoài việc thiếu về số lượng thì chất lượng, năng lực cán bộ cũng là vấn đề cần quan tâm, tháo gỡ. “Một số cán bộ năng lực còn hạn chế, đối với những việc gấp, yêu cầu cao thì các nhân sự này chưa đáp ứng được”, ông Rê nhận định.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Keng Đu, đối với các văn bản quan trọng, mang nội hàm lớn anh em tham mưu chưa toát lên được vấn đề hoặc chưa đảm đương được, lãnh đạo phải sửa hay làm lại.

“Anh em phải kiêm nhiệm nhiều đầu việc quá, chưa thể chuyên sâu được. Hơn nữa, do đặc thù địa bàn, mức độ trưởng thành của một bộ phận công chức cấp xã còn thấp, năng lực tham mưu và năng lực công nghệ thông tin, khả năng bao quát, hình dung vấn đề, tầm nhìn, tầm suy nghĩ còn hạn chế”, ông Rê chia sẻ.

Ông Rê cho rằng để đảm bảo bộ máy cấp xã hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, trước hết phải bố trí đủ biên chế, đặc biệt là công chức có chuyên môn sâu.

Nội dung: Hoàng Lam

Thiết kế: Tuấn Huy

07/05/2026 - 06:05