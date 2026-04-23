Chủ tịch xã xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe được miễn nhiệm chức vụ

Ngày 23/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo xã Bích Hào cho biết ngày 21/4, UBND tỉnh ban hành quyết định về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Khánh Thành được phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Bích Hào nhiệm kỳ 2026-2031.

Chính thức miễn nhiệm chức vụ chủ tịch đối với ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Bích Hào (Ảnh: Cổng thông tin xã Bích Hào).

Việc miễn nhiệm được thực hiện trên cơ sở Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, đề nghị của Sở Nội vụ và Thường trực Hội đồng nhân dân xã.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cơ quan, đơn vị liên quan và ông Nguyễn Khánh Thành chịu trách nhiệm thi hành theo quy định.

Như Dân trí đã thông tin, sau thời gian công tác, ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Bích Hào, nhận thấy tình trạng sức khỏe không còn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nên đã chủ động làm đơn xin thôi giữ chức vụ theo quy định.

Hội đồng nhân dân xã Bích Hào đã tổ chức kỳ họp, xem xét và thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã đối với ông Thành. Sau kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã hoàn thiện tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm theo thẩm quyền.

Ngày 17/4, ông Nguyễn Khánh Thành dừng thực hiện nhiệm vụ điều hành. Các công việc liên quan được tổ chức bàn giao theo đúng quy định, bảo đảm hoạt động của chính quyền địa phương diễn ra liên tục, không bị gián đoạn.

Trước đó, đơn xin thôi giữ chức vụ của ông Thành đã được Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bích Hào họp xem xét, thống nhất và được Tỉnh ủy Nghệ An đồng ý.

Ông Nguyễn Khánh Thành từng giữ chức Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân (cũ), trước khi được điều động, bố trí giữ chức Chủ tịch UBND xã Bích Hào.