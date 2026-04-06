Lãnh đạo nghị viện các nước chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Ngày 6/4, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa mới. Nhân dịp này, lãnh đạo nghị viện các nước Lào, Trung Quốc, Campuchia đã gửi điện và thư chúc mừng.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane khẳng định việc ông Trần Thanh Mẫn được tiếp tục bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho ông.

Chủ tịch Quốc hội Lào tin tưởng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ lãnh đạo Quốc hội Việt Nam thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan lập pháp, qua đó đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, đồng thời nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ (Ảnh: Minh Châu).

Ông Saysomphone Phomvihane mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ giữa Quốc hội hai nước nhằm củng cố và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Lào - Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Lào kỳ vọng quan hệ giữa Quốc hội hai nước sẽ ngày càng phát triển đi vào chiều sâu và đơm hoa kết trái.

Chúc mừng ông Trần Thanh Mẫn được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế khẳng định sẵn sàng cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nhận thức chung chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Cùng với đó, tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần xây dựng pháp chế xã hội chủ nghĩa của mỗi nước và thúc đẩy việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, theo người đứng đầu nghị viện Trung Quốc.

Chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội Việt Nam sẽ đạt nhiều thành tựu mới, đặt nền móng vững chắc cho mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vun đắp hơn nữa cho quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác lấy con người làm trung tâm, vì lợi ích chung của hai nước và người dân.