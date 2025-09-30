Chủ tịch nước: “Bộ máy mới phải tốt hơn, hiệu quả hơn bộ máy cũ"

Dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sáng 30/9, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định đây là một sự kiện chính trị quan trọng, một dấu mốc đặc biệt của tỉnh Phú Thọ sau 3 tháng thành lập trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình.

Đại hội cũng đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn, nặng nề hơn và những thách thức mới cho tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại đại hội (Ảnh: Thanh Hòa).

Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, logistic, du lịch, giáo dục - đào tạo của vùng và đến năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch nước đề nghị đại hội tập trung thảo luận, quyết nghị và Ban chấp hành khóa I lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt nhiều nội dung, nhiệm vụ.

“Tôi đề nghị Đảng bộ tỉnh cần giữ vững và tăng cường đoàn kết, thống nhất cao về nhận thức và hành động, trước hết trong nội bộ Đảng bộ và Ban Thường vụ. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phú Thọ phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đội ngũ đảng viên, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân.

“Phải làm sao để bộ máy mới phải tốt hơn, hiệu quả hơn bộ máy cũ; thước đo là sự hài lòng của người dân. Trong quá trình tiến hành sẽ có những vướng mắc, khó khăn cần phải nắm bắt để có phương án khắc phục, xử lý”, Chủ tịch nước nói.

Công tác thông tin, tuyên truyền được Chủ tịch nước yêu cầu triển khai có hiệu quả, đúng, kịp thời, tạo sự đồng thuận cao, trước hết trong Đảng, bộ máy chính trị và trong xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Phú Thọ tập trung triển khai hiệu quả những nội dung cốt lõi của 3 đột phá chiến lược, bao gồm: Hoàn thiện thể chế theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; tập trung phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững; thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Đi liền với đó, tỉnh cần tăng cường hội nhập quốc tế, thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư chiến lược, đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao. Phát triển y tế, giáo dục và đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực; ưu tiên đào tạo nhân lực kỹ thuật, công nghệ, logistic và chuyển đổi số phù hợp với nhu cầu.

Trong quá trình phát triển, Chủ tịch nước lưu ý Phú Thọ quán triệt tinh thần con người là trung tâm, mục tiêu, là chủ thể của mọi chiến lược phát triển.

“Đại hội thành công là rất quan trọng, nhưng biến ý chí, khát vọng, quyết tâm của toàn Đảng bộ, của toàn dân, của lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ thành hiện thực mới là thành công, là mong muốn của tất cả chúng ta” - Chủ tịch nước chỉ rõ.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy (Ảnh: Vũ Liễu).

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa I khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện nghị quyết đại hội chặt chẽ, nghiêm túc, bài bản, rõ mục tiêu, yêu cầu phải đạt, rõ trách nhiệm... Những việc triển khai trong năm 2025 cần tập trung thực hiện ngay, đảm bảo tiến độ, chất lượng để nhân dân, cán bộ, đảng viên thấy rõ được những thay đổi mang tính đột phá của nghị quyết đại hội.

Như Dân trí thông tin, tại đại hội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy và chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Thanh Hòa).

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông: Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt đại hội.