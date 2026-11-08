Ngày 8/11, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành công điện yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn.

Mưa lũ nghiêm trọng xảy ra tại Đắk Lắk tháng 11/2025 (Ảnh: Trương Nguyễn).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ chiều 9/11 đến hết đêm 11/11, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to và dông, tập trung từ sáng 10/11.

Trong thời gian 9-12/11, các sông có khả năng xuất hiện một đợt lũ, ở mức báo động 1. Mưa lớn có thể gây ngập úng, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan; đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu, không để bị động, bất ngờ trong bất kỳ tình huống nào.

Công tác phòng, chống thiên tai phải được triển khai theo nguyên tắc "6 rõ" là rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền tại từng điểm xung yếu. Đồng thời, thực hiện "3 sẵn sàng" gồm: phương án cho kịch bản xấu nhất; lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm và sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn.

Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương thực hiện phương châm "chủ động từ sớm, từ xa", dự báo trước những tình huống bất lợi nhất để triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó ở mức cao nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu bí thư, chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ huy, tổ chức ứng trực tại những địa bàn trọng điểm; khẩn trương rà soát, cập nhật phương án ứng phó, xác định cụ thể các khu vực có nguy cơ cao.

Tỉnh Đắk Lắk sơ tán người dân trong đợt mưa lũ năm 2025 (Ảnh minh họa: Trung Thi).

Lãnh đạo địa phương phải phân công cán bộ, lực lượng xung kích phụ trách từng điểm xung yếu; thông tin, cảnh báo liên tục đến từng hộ dân thông qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội và các nhóm thông tin tại thôn, buôn.

Chủ động tổ chức sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có nguy cơ xảy ra lũ lụt, sạt lở đất. Trong đó, ưu tiên người già, trẻ em và người khuyết tật; bố trí nơi ở an toàn, bảo đảm lương thực, nước uống, thuốc men và an ninh, trật tự tại nơi sơ tán.

Các địa phương cũng phải lập chốt, bố trí lực lượng canh gác tại ngầm tràn, khu vực ngập sâu, sạt lở; căn cứ tình hình thực tế để quyết định cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn.

Để bảo đảm công tác ứng phó được triển khai xuyên suốt, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và lãnh đạo các xã, phường tổ chức trực ban nghiêm túc cho đến khi kết thúc đợt mưa lũ. Đối với những tập thể, cá nhân lơ là, chủ quan, thiếu trách nhiệm dẫn đến thiệt hại về người sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.