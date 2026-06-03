Chủ phòng khám bấm huyệt, xoa bóp bị phạt 35 triệu đồng

Ngày 3/6, Phòng Văn hóa - xã hội thuộc UBND xã Bình Hàng Trung (tỉnh Đồng Tháp) đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.V.Đ. (SN 1978) về hành vi Khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Số tiền ông Đ. phải nộp phạt là 35 triệu đồng.

Ông Đ. làm việc tại UBND xã Bình Hàng Trung (Ảnh: CTV).

Trước đó ngày 15/5, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND xã Bình Hàng Trung phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đồng Tháp kiểm tra một số cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn xã.

Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện ông T.V.Đ. tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh bằng các hình thức bấm huyệt, xoa bóp, bốc thuốc và một số phương pháp y học cổ truyền khác tại nhà riêng khi chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang tiếp nhận và thực hiện hoạt động khám, chữa bệnh cho người dân.

Qua làm việc, ông Đ. thừa nhận đã tự ý tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và chưa bảo đảm các điều kiện cần thiết về chuyên môn, cơ sở vật chất cũng như các thủ tục pháp lý theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ. về hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; đồng thời yêu cầu ngừng hoạt động và buộc cam kết không tái phạm trong thời gian tới.