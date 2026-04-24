Vi phạm trong khám, chữa bệnh, công ty ở Lâm Đồng bị phạt 136 triệu đồng

Ngày 24/4, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH chăm sóc sức khỏe Gia Việt, gọi tắt Công ty Gia Việt (đóng tại phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) tổng số tiền 136 triệu đồng do nhiều lỗi vi phạm trong hoạt động.

Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định Công ty Gia Việt để xảy ra 5 lỗi vi phạm gồm: cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép; niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; lập sổ khám bệnh, chữa bệnh, nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định; không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp phép; không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định của pháp luật.

Cùng với việc xử phạt tổng cộng 136 triệu đồng, cơ quan chức năng cấm hoạt động 3 tháng (kể từ ngày 30/3/2026), tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng.