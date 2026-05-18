Nhóm 4 thanh niên từ Đồng Tháp qua Tây Ninh cạy cửa trộm tài sản

Ngày 18/5, Công an xã Tân Thạnh thi hành quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố 4 bị can để điều tra về tội Trộm cắp tài sản xảy ra tại xã Tân Thạnh.

Các bị can gồm Nguyễn Thanh Trường (SN 2004), Trần Thanh Sang (SN 2000), Nguyễn Lệ Nguyên (SN 2000) và Lê Hoàng Giang (SN 2003, cùng quê Đồng Tháp).

Khoảnh khắc cả nhóm cạy cửa hiệu thuốc trộm tài sản (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo điều tra, tối 17/12/2025, nhóm này bàn bạc đi trộm cắp tài sản, mang theo xà beng, kìm cộng lực rồi chạy xe máy từ Đồng Tháp đến Tây Ninh tìm các cửa hàng khóa cửa bên ngoài để đột nhập.

Khoảng 1h ngày 18/12/2025, cả nhóm phát hiện nhà thuốc T.S. tại xã Tân Thạnh khóa cửa bên ngoài nên dừng xe thực hiện hành vi trộm cắp.

Trường và Sang dùng xà beng, kìm cạy phá cửa, đột nhập vào bên trong lấy tài sản, trong khi Giang và Nguyên đứng ngoài cảnh giới.

Sau vài phút, nhóm này lấy được một điện thoại Samsung Galaxy A06 trị giá khoảng 2,5 triệu đồng cùng hơn 10 triệu đồng tiền mặt rồi rời khỏi hiện trường.

Sau đó, cả nhóm về nhà Sang chia tài sản. Trường chia cho Giang, Sang và Nguyên mỗi người 2,5 triệu đồng; Sang giữ điện thoại, số tiền còn lại Trường giữ để trừ chi phí thuê xe.

Công an xã Tân Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ truy xét, bắt giữ các nghi phạm. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.